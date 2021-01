Matt Damon rejoint le casting de ‘Thor: Love and Thunder’

Il a été révélé que Matt Damon serait de retour dans la prochaine bande de Taika waititi, «Thor: l’amour et le tonnerre».

Selon les informations de Australie Nouvelles, Matt Damon et sa famille serait venue à Sydney et serait mis en quarantaine avant la production de ‘Thor: l’amour et le tonnerre’, dans laquelle Damon aurait un rôle.







Ce ne serait pas la première introduction de Damon dans la série, car il avait une brève apparition dans ‘Thor: Ragnarok’, où il a joué un acteur asgardien qui a joué le rôle de Loki dans un travail que le même Loki, interpreté par Tom Hiddleston, présenté pour recréer les événements de ‘Thor: Le Monde des Ténèbres’ du point de vue de s.

Maintenant, nous devons attendre pour savoir si la prochaine apparition de Damon dans la saga, il aura un poids plus important sur la bande.







D’un autre côté, on sait que Jane Foster, qui est joué par Natalie Portman remplira le papier qui partira Thor, bien qu’aucune information supplémentaire ne soit disponible pour le moment.

La prochaine bande de Waititi, ‘Thor: l’amour et le tonnerre’ devrait sortir en salles pour le prochain 6 mai du 2022.