Matt Damon réfléchit à la dernière réunion en duel avec Ben Affleck et où ils vont

Matt Damon a visité Le spectacle de ce soir et a parlé à Jimmy Fallon de la facilité du processus d’écriture avec un ami de longue date et acteur Ben Affleck sur leur prochain film Le dernier duel. Ce sera la première fois que les deux écriront ensemble depuis leur travail oscarisé sur Chasse de bonne volonté. Il a partagé avec Jimmy Fallon comment lui et Affleck s’étaient réunis pour écrire pour le film réalisé par Ridley Scott.

« C’est le premier film que nous ayons écrit depuis 25 ans environ, et nous avons écrit avec une autre grande scénariste nommée Nicole Holofcener », Matt Damon dit Fallon. « Nous l’avons vu comme une histoire de perspective, et donc Ben et moi avons écrit les perspectives masculines et Nicole a écrit la perspective féminine. »

Matt Damon a expliqué plus en détail ce processus d’écriture en parlant à Divertissement ce soir, disant qu’il pense que lui et Ben Affleck peut « écrire beaucoup plus à l’avenir. Je pense que nous venons de découvrir qu’après avoir fait… comme faire des films pendant 30 ans, nous avons en fait appris quelque chose sur la structure en cours de route et le processus s’est déroulé beaucoup plus rapidement », a-t-il déclaré. « Et donc je pense que nous écrirons beaucoup plus à l’avenir simplement parce que cela ne s’est pas avéré aussi long que nous le pensions. Je pense que le processus d’écriture pour Chasse de bonne volonté était tellement inefficace », a expliqué Damon. « Vous savez, parce que nous ne comprenions pas vraiment la structure, nous avons donc écrit des milliers de pages. »

« A l’époque, nous n’avions pas de délais parce que personne ne se souciait de ce que nous faisions, personne n’attendait le script, nous étions au chômage, donc nous n’avions littéralement rien d’autre à faire », a-t-il déclaré. Leur processus était inefficace parce qu’il pourrait l’être. Ils « écriraient simplement des scènes différentes », se demandaient « »Eh bien, et si cela se produisait? » Et puis essayaient de brouiller les scènes de l’autre « dans quelque chose qui ressemblait à un film ».

Au cours de leur carrière, ils ont appris à faire décoller un film ; ils ont utilisé une approche plus structurée, fixant un calendrier et prenant du temps pour le projet comme on s’y attend normalement dans l’industrie. « Maintenant on peut construire le temps, c’est un peu plus structuré », Le dernier duel étoile a expliqué. « Comme, d’accord, écrivons de 10 à 2, vous savez, parce que nous pouvons déposer les enfants et ensuite nous pouvons les récupérer. »

Le film est adapté du roman d’Eric Jager « Le dernier duel : une véritable histoire du procès par le combat dans la France médiévale ». Il raconte l’histoire de Jean de Carrouges (Matt Damon), un chevalier du XIVe siècle qui défie son écuyer Jacques Le Gris (Adam Driver) en duel après que sa femme (Jodie Comer) ait accusé Le Gris de l’avoir violée. Affleck, Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine, Michael McElhatton et Alex Lawther sont également à l’affiche. La bande-annonce de Last Duel est sortie en ligne la semaine dernière.

À l’origine, Ben Affleck devait jouer l’autre rôle principal dans le film. Cependant, Adam Driver a été choisi pour reprendre le rôle principal d’Affleck qui s’est plutôt retiré dans un rôle de soutien, évitant ainsi un conflit d’horaire avec la production d’Adrian Lyne. Eaux profondes, dans lequel Affleck est attaché à l’étoile. Le dernier duel premières le 15 octobre 2021. Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.

