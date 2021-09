Matt Damon, Jodie Comer, Ben Affleck et Adam Driver semblent intenses dans les affiches de personnages de The Last Duel

Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer et Adam Driver offrent chacun un visage intense sur plusieurs nouvelles affiches de personnages pour le prochain drame historique du réalisateur Ridley Scott Le dernier duel, uniquement dans les salles le 15 octobre. Avec une distribution de base aussi stellaire, il est probable que Le dernier duel espèrent un peu d’amour lors de la saison des récompenses, avec ces nouvelles affiches taquinant une exploration dure et lourde d’une histoire très personnelle se déroulant au milieu d’un grand contexte historique.

Jodie Comer, Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver jouent dans Ridley Scott’s #LeDernierDuel, uniquement dans les salles le 15 octobre. pic.twitter.com/mRnnggIGMK – Le dernier duel (@TheLastDuelFilm) 21 septembre 2021

Le dernier duel abandonne notre distribution de premier plan dans la France du 14ème siècle et commence lorsque Marguerite de Thibouville, jouée par Jodie Comer, affirme avoir été violée par le meilleur ami de son mari, Jacques Le Gris, interprété par Adam Pilote. Son mari, le chevalier Jean de Carrouges, interprété par Matt Damon, défie son ami et écuyer à un procès au combat, qui culmine dans le dernier duel légalement sanctionné de l’histoire de France.

Les affiches font clairement allusion aux puissantes performances à venir, avec Matt Damon en particulier comme si nous ne l’avions jamais vu auparavant. Cicatrisé, déterminé et arborant une barbe ébouriffée, l’homme de premier plan mettra sa vie en danger pour le bien de son honneur.

D’après le livre du même nom d’Eric Jager, et sur un scénario de Nicole Holofcener, Ben Affleck, et Matt Damon, Le dernier duel ressemble à un retour triomphal au grand écran pour Ridley Scott, avec le film taquinant le genre de cinéma épique et dramatique pour lequel le célèbre cinéaste est devenu connu grâce à des gens comme Gladiateur et Royaume du Paradis.

Le film voit également Matt Damon et Ben Affleck unir à nouveau leurs talents d’écrivain après toutes ces années. Le couple a d’abord collaboré avec leurs talents sur le drame acclamé par la critique Chasse de bonne volonté, qui leur a valu l’Oscar du meilleur scénario, scénario écrit directement pour l’écran. « C’est le premier film que nous ayons écrit depuis 25 ans environ, et nous avons écrit avec une autre grande scénariste nommée Nicole Holofcener », a déclaré Matt Damon à propos de son travail aux côtés de son ami de longue date Ben Affleck après tout ce temps. « Nous l’avons vu comme une histoire de perspective, et donc Ben et moi avons écrit les perspectives masculines et Nicole a écrit la perspective féminine. »

Matt Damon a même taquiné plus d’équipes d’écriture pour lui et Ben Affleck à l’avenir après leur travail sur Le dernier duel en disant que le duo prévoyait « d’écrire beaucoup plus à l’avenir. Je pense que nous venons de découvrir qu’après avoir fait… comme faire des films pendant 30 ans, nous avons en fait appris quelque chose sur la structure en cours de route et le processus s’est déroulé beaucoup plus rapidement , » il a dit. « Et donc je pense que nous écrirons beaucoup plus à l’avenir simplement parce que cela ne s’est pas avéré aussi long que nous le pensions. Je pense que le processus d’écriture pour Chasse de bonne volonté était tellement inefficace », a expliqué Damon. « Vous savez, parce que nous ne comprenions pas vraiment la structure, nous avons donc écrit des milliers de pages. »

Le dernier duel devrait avoir sa première mondiale au Festival du film de Venise le 10 septembre 2021 et devrait sortir aux États-Unis le 15 octobre 2021, par 20th Century Studios.

Sujets : Le dernier duel