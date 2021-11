Matt Damon et Robert Downey Jr. s’uniront pour la première fois dans Oppenheimer de Christopher Nolan

Robert Downey Jr. et Matt Damon ont officiellement rejoint Cillian Murphy dans le prochain film Oppenheimer. Cette nouvelle survient peu de temps après qu’Emily Blunt a également été confirmée pour jouer dans le projet Universal avec Christopher Nolan sur le point de réaliser. Oppenheimer est maintenant devenu l’un des projets de longs métrages à venir les plus empilés dont la sortie est actuellement prévue pour 2023. Robert J. Oppenheimer, un physicien qui a participé au projet Manhattan, était également connu comme le « père de la bombe atomique ». Les détails exacts de l’intrigue étant actuellement gardés secrets, l’histoire devrait dramatiser la création de l’arme nucléaire.

Cillian Murphy incarnera le physicien théoricien qui a aidé à développer la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon Le journaliste hollywoodien, Emily Blunt jouera la femme d’Oppenheimer, Katherine « Kitty » Oppenheimer. Matt Damon incarnera le lieutenant-général Leslie Groves, directeur du projet Manhattan, l’initiative de recherche américaine qui a développé la première bombe atomique. Robert Downey Jr. incarnera Lewis Strauss, le tristement célèbre président de la Commission de l’énergie atomique qui a lancé des audiences qui ont remis en question la loyauté d’Oppenheimer envers les États-Unis et qui a fait révoquer l’habilitation de sécurité du scientifique.

Christophe Nolan est confirmé pour diriger le prochain film, et a également écrit le script. Sa femme, Emma Thomas, est productrice aux côtés de Charles Roven d’Atlas Entertainment. Le prochain projet Universal est basé sur Prométhée américain : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer par Kai Bird et feu Martin J. Sherwin. Après avoir été publié en 2005, le livre avait remporté le prix Pulitzer. Universal distribuera Oppenheimer en salles dans le monde entier et sortir le film en Amérique du Nord.

Universal qualifie déjà le film de « thriller épique qui plonge le public dans le paradoxe palpitant de l’homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde pour le sauver ». Matt Damon sortira de la vedette dans le drame d’époque de Ridley Scott Le dernier duel, qu’il a également co-écrit.

Robert Downey Jr. a joué pour la dernière fois dans Dolittle, l’aventure animale parlante qu’Universal a sorti l’année dernière en 2020. Alors que Christopher Nolan est connu pour avoir toujours un casting avec des acteurs avec lesquels il a travaillé dans le passé, on s’attend à ce que Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., et Matt Damon ne sont que la pointe de l’iceberg des acteurs qui devraient jouer dans Oppenheimer.

Universal avait récemment remporté les droits du projet à venir dans une intense guerre d’enchères contre Paramount, Sony et Warner Bros. En choisissant de travailler avec Universal sur son prochain long métrage, Christopher Nolan avait rompu sa relation de 20 ans avec Warner Bros. L’union temporelle avec Warner Bros., qui a soutenu tous ses plus grands films dans le passé, s’est tendue pendant la pandémie de COVID-19 après que le studio a annoncé que sa liste de 2021 serait diffusée sur HBO Max le même jour que leurs sorties en salles respectives. Le prochain projet Universal est actuellement prévu pour le 21 juillet 2023. Oppenheimer dispose également d’un budget de production de 100 millions de dollars. Cette nouvelle est née chez Variety.

Sujets : Oppenheimer