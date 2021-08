Matt Damon est un fan passionné de Boca !

Matt Damon visité un spectacle populaire de Youtube où il évoquait différentes problématiques qui font l’actualité et les projets de l’acteur comme sa dernière entrée au cinéma : Question de sang, où il incarne un grossier opérateur d’une plate-forme pétrolière nord-américaine qui visite Marseille pour voir sa fille qui est emprisonnée pour un crime qu’elle n’a pas commis. Dans ce contexte, l’interprète n’a pas hésité à décrire la situation plus « folle » qu’il devait vivre. La réponse est la couleur Bleu et or.

Le protagoniste de Chasse de bonne volonté et la saga Bourne il est marié à l’Argentine Image de balise Luciana Barroso, et lors d’une visite dans le pays, il était curieux de connaître un événement sportif qui était promu partout : une finale avec Boca Juniors de protagoniste. Matt n’a pas hésité et a demandé à l’oncle de sa femme s’ils pouvaient y aller. Sérieusement, l’homme a répondu : « Pas de femmes ni d’enfants ! »

Matt Damon a chanté « Go Booo …! »







« La chose la plus folle que j’aie jamais vue était un match de Boca Juniors en Argentine », a révélé Damon. La popularité de l’équipe et de ses fans, Les douze, a surpris ce Nord-Américain habitué aux événements sportifs avec moins de passion. La Foule de Bostera fait trembler Bombonnière et Matt était un pur étonnement.

Certains problèmes, qui ne sont pas courants aux États-Unis, ont fasciné le protagoniste à succès de La grande arnaque. Par exemple, les trois postes de contrôle de police que lui et l’oncle de sa femme ont dû franchir pour se rendre sur le terrain. Aussi, les éléments que le personnel de police a pour d’éventuelles perturbations que la passion argentine peut provoquer. Le folklore du sport numéro un était étranger à l’acteur.

La Bombonera a conquis Matt Damon. Photo : Getty.



Boca a remporté cette finale ! Matt a été étonné de toute l’expérience de suivre l’équipe la plus populaire du pays et s’apprêtait à rentrer à la maison quand il Oncle Hector Il a expliqué qu’ils devraient attendre quelques minutes au stade. « Parce que? »se demanda la figure d’Hollywood. Bien sûr, il n’a pas eu besoin de laisser le temps à l’équipe visiteuse de s’éloigner du quartier. La seule chose qui importait à l’acteur était que les Bleu et Or fêtaient une nouvelle star.