Matt Damon est en Argentine pour un projet de travail

Matt Damon a été vu marchant dans le quartier de Palerme, en Argentine, avec sa femme et l’une de ses filles. La visite répond à des raisons professionnelles !

© GettyMatt Damon et sa femme

Matt Damon est l’une des grandes figures de l’industrie cinématographique hollywoodienne qui s’est fait connaître grâce à des projets de grande qualité comme l’exceptionnelle saga des agents secrets Jason Bourne. L’acteur de 51 ans est marié à Salta Luciana Barroso depuis 2015. Le couple s’est rencontré dans un bar de Miami où elle travaillait et depuis lors, l’amour est né à travers lequel ils ont formé une famille et l’interprète était liée à l’Argentine d’une manière très spéciale.

À présent Matt Damon Il est en visite dans le sud du pays où il a été vu en train de déjeuner avec sa femme dans un restaurant du Retiro ainsi que de se promener dans les rues du quartier coloré de Palerme où l’acteur portait une casquette pour tenter de cacher sa présence, ce qui, pour Autant comme nous pouvions le savoir, il n’a pas été détecté par les habitants de la région, du moins pas avant que l’information n’atteigne les médias.

« On devrait être avec la personne qu’on aime le plus longtemps possible. Luciana est ma moitié. Nous avons un accord : je ne suis jamais absent de chez moi plus de deux semaines. Je suis un gars chanceux. Je vis entouré de belles femmes : ma femme et mes quatre filles. Je ne peux pas passer beaucoup de temps aux toilettes, mais ce n’est qu’un moindre mal.disait autrefois l’acteur de A la recherche du destin avec un peu d’humour et tout l’amour du monde. Aujourd’hui ils sont ensemble en Argentine ! Voulez-vous connaître la raison?

Matt Damon est en Argentine avec sa famille

A cette occasion la visite de Matt Damon il ne répond pas aux questions personnelles ou familiales. Il est en Argentine pour des raisons professionnelles. Nous avons pu découvrir que l’interprète participera à un projet d’interview pour une plateforme de contenu en streaming, mais il n’y a pas plus de détails concernant cette mystérieuse raison qui l’a amené en Amérique latine, plus précisément, dans le pays de sa femme.

Quelque fois Matt Damon Il a fait référence à l’Argentine comme au pays où il a dû vivre l’expérience la plus folle de sa vie et c’était, justement, dans l’une des passions de ce peuple : le football ! Parler avec les chauds L’acteur a rappelé qu’il était allé voir un match de ce sport et ce qui suit a attiré son attention : « Nous avons dû passer trois points de contrôle de police. Il y avait des barbelés, je veux dire, c’était complètement fou. Il y avait des policiers en tenue anti-émeute. Bien sûr, la passion dans ces terres est vécue au maximum.

Le match était Boca Juniors et Tigre sur le terrain du Racing, le dernier du triangle 2008 qui a consacré le champion à l’équipe bleu et or : « Notre équipe a gagné, mais nous avons dû rester là car ils avaient besoin de temps pour que l’autre équipe quitte le quartier. Vous deviez leur donner environ 45 minutes pour cela. Quand ils nous ont laissé sortir, ils nous ont en fait gardés dans une sorte de cage. C’était vraiment dingue »dit la figure hollywoodienne avec beaucoup de surprise.

