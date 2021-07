Matt Damon ému aux larmes après que Stillwater ait reçu une ovation debout de 5 minutes à Cannes

Eau plate le prochain drame policier du réalisateur Tom McCarthy avec Matt Damon, a reçu une standing ovation de cinq minutes à Cannes. La réponse extrêmement positive au film a même eu les larmes aux yeux de Matt Damon alors qu’il jetait un coup d’œil autour du public applaudissant et acclamant.

Matt Damon est amené aux larmes à la #Cannes2021 ovation debout pour ‘Stillwater.’ pic.twitter.com/phpK2mOJT1 — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) 8 juillet 2021

Les acteurs et l’équipe de Eau plate avait déjà reçu un accueil très chaleureux de la part des participants à leur arrivée à la 74e édition de Cannes. Lorsque le film s’est terminé et que le générique a commencé, le public n’a pas pu s’empêcher de faire savoir à Matt Damon et aux autres personnes impliquées dans le film à quel point ils ont apprécié l’expérience, se levant de leurs sièges et confirmant que Eau plate est certainement à surveiller.

Alors que les discours ne sont pas traditionnellement prononcés lors de l’événement, le réalisateur Tom McCarthy a eu du mal à se contenir, attrapant un micro et remerciant le festival de Cannes. « Je suis bouleversé d’être ici, j’ai été tellement influencé par le cinéma de ce pays et de l’Europe », a déclaré McCarthy. « C’est tellement inspirant de présenter un film à ce public incroyable dans ce théâtre emblématique … c’est tout ce que je peux trouver dans ce moment de tradition instantanée », a-t-il ajouté.

Venant de Focus Features, Eau plate suit Matt Damon dans le rôle d’un voyou de plate-forme pétrolière américain de l’Oklahoma nommé Bill Baker, qui se rend à Marseille pour rendre visite à sa fille dont il est séparé, en prison pour un meurtre qu’elle prétend ne pas avoir commis. Confronté aux barrières linguistiques, aux différences culturelles et à un système juridique compliqué, Bill se construit une nouvelle vie en France alors qu’il se donne pour mission personnelle d’exonérer sa fille.

Le thriller dramatique est une gracieuseté du lauréat d’un Oscar Tom McCarthy, dont l’effort de drame policier 2015 Projecteur fait une impression très durable sur le public et la saison des récompenses. Eau plate est basé sur un scénario qu’il a co-écrit avec Marcus Hinchey et Thomas Bidegain & Noé Debré, McCarthy, et met en vedette Abigail Breslin dans le rôle d’Allison Baker, Camille Cottin dans le rôle de Virginie, Lilou Siauvaud et Deanna Dunagan dans le rôle de Sharon aux côtés de Matt Damon.

« Ce peut être un film très intime et une histoire très axée sur les personnages, mais il y a aussi beaucoup de possibilités », a récemment déclaré McCarthy à propos du projet, avant d’aborder le retard de production causé par la situation mondiale actuelle. « C’est un beau film tourné dans un bel endroit, et je pense [Focus Features] était convaincu que les gens devraient le voir dans les salles de cinéma, et j’étais d’accord avec cela. Je ne suis pas pressé – le film jouera aussi bien cette année qu’il l’aurait fait l’année dernière. »

Damon, qui est le mieux reconnu comme l’assassin amnésique imparable Jason Bourne, se retrouve sur un terrain beaucoup moins solide que le voyou hors-profond Bill Baker. « C’est un gars qui a eu une vie difficile, il a lutté, mais il a en quelque sorte essayé de se racheter et de faire ce qui est juste, je pense, quand nous le rencontrons », a déclaré le co-scénariste et réalisateur Tom McCarthy à propos du personnage.

Eau plate devait initialement sortir l’automne dernier, mais a été retardé en raison des circonstances actuelles et des fermetures de cinéma. Stillwater devrait maintenant sortir le 30 juillet 2021 par Focus Features. Cela nous vient de Ramin Setoodeh.

Sujets: Stillwater