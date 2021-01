Matt Damon de retour pour Thor: Love and Thunder alors qu’il commence la quarantaine de production en Australie

Quelques nouvelles inattendues sur le Thor: l’amour et le tonnerre de face. Il semble que le film aura Matt Damon reprenant son rôle de Thor: Ragnarok. Selon les médias locaux australiens, l’acteur a atterri dans le pays avec sa famille et a commencé la période de quarantaine obligatoire à Sydney avant la production le Thor: l’amour et le tonnerre.

Au cas où vous vous demanderiez quel rôle Matt Damon a dans le monde de Marvel, il en a en fait deux. Dans Deadpool 2, Damon, sous un maquillage épais, a joué la moitié du duo hillbilly qui a été agressé par Cable après son premier atterrissage dans le passé. Puis dans Thor: Ragnarok, Damon a joué un acteur asgardien qui a été vu jouer une pièce de théâtre écrite par Loki, déguisée en Odin, qui a peint le Dieu du mal comme le héros central du voyage de Thor. À l’époque, Damon avait décrit sa brève apparition dans le MCU comme un « morceau » drôle et facile.

« Chris [Hemsworth] vient de m’appeler, et [director] Taika [Waititi] m’a appelé, et je suis ami avec ces gars. Ils m’ont proposé l’idée et je pensais juste que c’était hystérique, l’idée d’un acteur de théâtre communautaire intergalactique vivant en quelque sorte le fantasme du personnage de Tom Hiddleston. Je pensais juste que c’était un peu génial, drôle et très facile à faire. Ces gars-là étaient très amusants et Taika dirige un set vraiment amusant. C’était un léger ascenseur pour moi. «

Alors que l’apparition de Damon dans Ragnarok se résume à un bref caméo, on ne sait pas à quel point son rôle dans Amour et tonnerre va être. Voler vers un autre pays et mettre en quarantaine pendant des semaines semble être un gros problème à faire juste pour quelques minutes de temps d’écran. L’acteur est de bons amis avec Chris Hemsworth, ce qui fait partie de l’attrait d’être dans Amour et tonnerre pourrait aussi être en train de passer du temps ensemble.

En dehors de Damon, Amour et tonnerre a beaucoup d’autres pouvoirs de star sur lesquels s’appuyer. Il a été confirmé que Christan Bale joue le rôle principal de Gorr, le dieu boucher, une force déicide qui parcourt les dieux massacreurs multivers. Natalie Portman reviendra dans la franchise dans le rôle de Jane Foster, mais cette fois, elle jouera un super-héros à part entière en tant qu’un autre dieu du tonnerre.

Les Gardiens de la Galaxie feront également une apparition, tirant parti de l’apogée de Avengers: Fin de partie dans lequel Thor a décidé de faire une pause de la Terre et Asgard pour partir à l’aventure avec les Gardiens. Espérons que la nature bourrée de Amour et tonnerre en termes de personnages permettra toujours aux acteurs individuels de briller leurs moments.

Réalisé par Taika Waititi, Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette Chris Hemsworth dans Thor, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster, Jaimie Alexander dans Lady Sif, Chris Pratt dans Star-Lord et Christian Bale dans Gorr the God Butcher. Le film arrive en salles le 6 mai 2022. Cette nouvelle vient de News in Australia.

L’acteur hollywoodien Matt Damon est arrivé tranquillement en Australie, bénéficiant d’une exemption de la quarantaine hôtelière NSW pour s’isoler en privé. https://t.co/9HNN5341PC – Le Daily Telegraph (@dailytelegraph) 18 janvier 2021

