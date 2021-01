Matt Damon comme un nouvel ajout surprenant pour "Thor 4: Amour et tonnerre"

On dirait qu’il y a une réunion avec Matt Damon dans Thor: Love and Thunder. Et le rôle de la star hollywoodienne pourrait être un peu plus grand cette fois que dans « Thor: Day of Decision ».

Ce week-end, Matt Damon serait arrivé en Australie avec sa famille, comme le rapporte news.com.au. Ils se sont rendus directement dans un logement privé pour se mettre en quarantaine de deux semaines, a-t-il déclaré.

Matt Damon est heureux de son séjour en Australie

Le Daily Mail a même réussi à obtenir quelques déclarations de Matt Damon: « Je suis vraiment ravi que ma famille et moi puissions appeler l’Australie chez nous pour les prochains mois », a déclaré l’acteur. « Les équipes de tournage australiennes sont mondialement connues pour leur professionnalisme et sont toujours amusantes à travailler. Donc, la quarantaine de 14 jours en vaudra la peine. »

Qui joue Matt Damon dans « Thor 4 »?

Les fans de Marvel savent que Matt Damon est déjà apparu dans un film « Thor »: Dans « Thor: Decision Day », il a joué un acteur à Asgard qui a reconstitué Odin (Anthony Hopkins) comme Loki. Le fait que Matt Damon et sa famille soient restés à Down Under pendant plusieurs mois et aient accepté une quarantaine de 14 jours, cependant, indique que son rôle dans « Thor: Love and Thunder » pourrait être plus grand. Marvel ne sait pas s’il reprendra l’acteur à Asgard ou s’il obtiendra un autre rôle.

Le tournage de « Thor 4 » devrait bientôt commencer

À propos, Matt Damon n’est pas le seul acteur mis en quarantaine en Australie. D’autres acteurs de « Thor: Love and Thunder » comme Chris Pratt, Dave Bautista et Tessa Thompson sont déjà arrivés en bas et sont actuellement isolés du monde extérieur pendant deux semaines.