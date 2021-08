Matt Damon essuie les critiques après avoir révélé qu’il n’utilisait plus d’insulte homophobe grâce à sa fille

Matt Damon a laissé échapper qu’il a fallu que sa fille écrive une « dissertation » pour qu’il réalise à quel point le mot est « dangereux ».

Matt Damon a révélé qu’il avait cessé d’utiliser le terme offensant et homophobe avec désinvolture il y a seulement quelques mois.

Il est de notoriété publique que le terme « f**got » est un terme péjoratif et humiliant qui, depuis de nombreuses années, a été utilisé de manière péjorative contre les homosexuels et la communauté LGBTQ+ dans son ensemble. Certaines personnes LGBTQ+ ont récupéré le mot pour elles-mêmes, comme de nombreuses insultes, il reste offensant lorsque des personnes qui ne font pas partie de cette communauté l’utilisent dans leur langage de tous les jours.

Maintenant, l’acteur de 50 ans Matt Damon vient de confirmer que, sans sa fille, il utiliserait toujours le mot.

S’adressant au Sunday Times à propos de son utilisation récente du f-slur, Matt a déclaré: « Le mot que ma fille appelle le » f-slur pour un homosexuel « était couramment utilisé quand j’étais enfant, avec une application différente. » Il a ensuite expliqué: « J’ai fait une blague, il y a des mois, et j’ai obtenu un traité de ma fille. Elle a quitté la table. »

Matt a poursuivi:

Suite aux commentaires de Matt, Internet dans son ensemble a été abasourdi. Pour ajouter du sel à la blessure, Matt a joué plusieurs rôles queer dans le passé, y compris l’amant gay de Liberace, Scott Thorson, dans Derrière le candélabre.

Une personne a tweeté :

So Matt Damon just figured out "months ago", by way of a "treatise" from a child, that he's not supposed to say the word f*ggot.

Months ago.

Months ago. pic.twitter.com/g8MRR39yVR

— Travon Free (@Travon) August 1, 2021