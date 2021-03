Matt Bellamy surprend Nandi Bushell avec un cadeau spectaculaire

Le prodige de la rock girl Nandi Bushell, a reçu un cadeau spectaculaire du chanteur de Muse, Matt Bellamy, qui lui a offert une guitare de collection, Manson MBM-1.

La fillette de dix ans a attiré l’attention des gens après avoir commencé à partager des reprises de certaines des chansons les plus emblématiques de l’histoire du rock, en plus d’interagir dans une série de vidéos et de défis avec le chanteur de Foo combattants, Dave Grohl.

Maintenant, accompagnant ce cadeau incroyable, Mellamy a écrit dans une lettre: «Salut Nandi, j’adore tes nouvelles couvertures… J’ai pensé que tu aimerais en jouer sur mon modèle personnel. Meilleurs voeux de Matt et de l’équipe de guitare. «

Wow! Merci beaucoup @muse. Je suis tellement fier que vous aimez la couverture que j’ai faite pour vous les gars! Merci! IMPRESSIONNANT ❤️ Mon Plug In Baby ouais !!!! https://t.co/wYpW26bhCo – Nandi Bushell (@Nandi_Bushell)

D’autre part, le jeune rocker a reçu toutes sortes d’éloges de la part de groupes comme Jeu froid, Metallica, Foo Fighters, Tom Morello, entre autres.