Matrix Resurrections est l’inverse de la trilogie originale

Keanu Reeves a offert un aperçu supplémentaire de la direction intrigante de la prochaine suite de science-fiction, Les résurrections matricielles, décrivant le film comme « l’inverse » de la trilogie originale. Les résurrections matricielles verra Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss se réunir et reprendre leurs rôles respectifs de Neo et Trinity, les deux personnages subissant de sérieux changements cette fois-ci.

« Je veux dire, je dirais que Resurrections est une sorte d’inverse dynamique de la trilogie. […] Là où dans la trilogie Trinity essaie de soutenir et de réveiller Thomas Anderson, Thomas Anderson occupe maintenant cette position et ce rôle pour Trinity. Et là où il est censé être celui qui va être le… Je ne veux pas trop en dévoiler. Mais la relation est différente. C’est l’inverse. Ouais. Ou peut-être le contraire ? Inverse-opposé ? Je ne sais pas. »

Dans une conversation avec Uproxx, Keanu Reeves semble suggérer que Neo et Trinity échangeront leurs places dans Les résurrections matricielles. Nous avons vu dans les bandes-annonces récentes que Neo sera celui qui s’échappera cette fois de la prison numérique Matrix et, dans un renversement de la première sortie, tentera de libérer Trinity. Alors que les images visionnées jusqu’à présent ont montré que Neo utilisait les pouvoirs de The One, cette approche inverse (ainsi que la traînée suspecte de Reeves au milieu de la phrase) pourrait confirmer ce que beaucoup soupçonnaient du nouveau rôle de Trinity en tant que Les résurrections matricielles’ l’élu.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Malgré plusieurs remorques, une grande partie Les résurrections matricielles continue de rester un mystère. L’un des plus grands mystères du film est de savoir comment et pourquoi Neo et Trinity sont revenus, d’autant plus que le couple a tous deux rencontré sa fin lors de la finale de la trilogie originale. On a d’abord soupçonné que Trinity ne serait rien de plus qu’une création numérique, mais nous avons depuis vu le personnage du monde réel être soigné par les machines. Se pourrait-il que, dans cette nouvelle version de The Matrix, Trinity soit devenue The One, avec Neo chargé d’ouvrir les yeux sur la vérité et son destin ?

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles a amassé un casting stellaire aux côtés de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, dont Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jonas, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Eréndira Ibarra, Christina Ricci, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Telma Hopkins, Max Riemelt, Toby Onwumere, Brian J. Smith, Andrew Caldwell et Ellen Hollman.





Situé vingt ans après les événements de Les révolutions matricielles, la suite trouve Neo vivant une vie apparemment ordinaire sous son identité d’origine en tant que Thomas A. Anderson à San Francisco. Hanté par des rêves d’aventures passées, il voit maintenant un thérapeute qui lui prescrit de mystérieuses pilules bleues. Thomas rencontre alors une femme, Trinity, mais aucun d’eux ne se reconnaît. Cependant, lorsqu’une nouvelle version de Morpheus lui offre la pilule rouge et rouvre son esprit au monde de la matrice, qui est devenu plus sûr et dangereux depuis l’infection de Smith, Neo rejoint un groupe de rebelles pour combattre un nouvel ennemi .

Les résurrections matricielles La sortie en salles de Warner Bros. Pictures est prévue pour le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de la même date.









Yahya Abdul-Mateen II s’ouvre sur le rôle d’un « nouveau Morpheus » dans Matrix Resurrections Dans une nouvelle interview, Yahya Abdul-Mateen II a expliqué ce que c’est que de suivre Laurence Fishburne comme une » itération différente » de Morpheus.

Lire la suite





A propos de l’auteur