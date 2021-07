Matrix 4 : Tout les informations sur la Date de sortie, les nouveaux personnages…

Le quatrième film de la franchise Matrix a été annoncé le 20 août 2019 par Warner Bros. Si la crise sanitaire mondiale n’avait pas mis la vie entre parenthèses l’année dernière, nous aurions vu le film sortir le 21 mai 2021 ; il y a de fortes chances que vous soyez ici en train de lire une critique, ou un article sur la « fin expliquée ». Nous devrons maintenant attendre le 22 décembre 2021 pour voir le dernier volet du film, et il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour lire ces articles.

En attendant, prenons quelques instants pour passer en revue les choses que nous savons jusqu’à présent sur le quatrième volet à venir de cette franchise extrêmement populaire. Veuillez noter que les lecteurs non familiers avec l’univers des films The Matrix peuvent rencontrer des spoilers concernant les films précédents et d’autres médias mixtes associés à la franchise. Ceux-ci pourraient toutefois s’avérer pertinents lors de la discussion sur The Matrix 4.

Développement de The Matrix 4

Les premières rumeurs concernant un nouveau film Matrix ont commencé à prendre de l’ampleur dès 2012, lorsqu’il a été suggéré que les Wachowskis avaient des idées pour deux autres films Matrix et étaient même allés jusqu’à approcher Keanu Reeves sur la possibilité qu’il reprenne son rôle emblématique de Neo. Une autre fausse rumeur en 2014 – et par la suite démentie, affirmait qu’un traitement pour une toute nouvelle trilogie avait été soumis à Warner Bros.

De retour en 2015, lors d’une interview pour la promotion du film des sœurs Wachowski Jupiter Ascendant, Lily Wachowski a décrit un retour potentiel au monde de The Matrix comme une « idée particulièrement repoussante à notre époque. » Cela faisait référence à la préférence alors populaire et actuellement en cours des studios pour le feu vert des préquelles, ou des suites, ou bien sûr la culture apparemment répandue et souvent condamnée de « rebooter » les franchises dans le but de réintroduire des concepts plus anciens à des publics plus nouveaux et plus jeunes. Mais cela, c’est un tout autre article.

En 2017, The Hollywood Reporter a affirmé que Warner Bros. était en fait en train de développer une relance de la franchise Matrix – apparemment Zak Penn (avec des crédits d’écriture non moins impressionnants que Men In Black, X2 et Ready Player One à son nom) était en pourparlers avec le studio pour écrire un traitement. Michael B. Jordan, de Creed et Black Panther, aurait été attaché au projet pour un rôle principal.

Penn a rapidement apaisé les fans inquiets que le nouveau film Matrix soit un reboot ou un remake. En fait, les rumeurs qui ont circulé le plus rapidement en 2017 suggéraient qu’avec Jordan attaché, le film pourrait s’avérer être un préquel mettant en vedette Jordan dans le rôle d’un jeune Morpheus – le rôle rendu célèbre par l’acteur Laurence Fishburne – ou peut-être un film situé plus loin dans la chronologie du monde de The Matrix, avec Jordan jouant peut-être un descendant de Morpheus (plus sur lui un peu plus tard – il pourrait bien s’avérer important).

En mars 2018, Penn a confirmé qu’il était effectivement attaché à un futur projet Matrix – suggérant même timidement la possibilité d’un univers partagé de type Marvel Cinematic Universe (cet autre jouet de studio actuellement populaire – encore une fois, cela devra attendre un prochain article). Penn a ajouté un peu de clarté à ses commentaires précédents lorsque, en octobre 2019, il a déclaré qu’il avait travaillé sur l’un des deux nouveaux projets Matrix pour Warner Bros, mais que son propre projet était une entité distincte du film prévu.

Le nouveau projet Matrix a été formellement et officiellement annoncé – après des années de spéculation il faut le noter – le 20 août 2019 avec un scénario écrit par Lana Wachowski, David Mitchell (les sœurs Wachowski ont réalisé l’adaptation cinématographique de son roman Cloud Atlas) et Aleksandar Hemon (The Lazarus Project).

Qui réalise The Matrix 4 ?

Contrairement aux précédents films de la franchise Matrix qui étaient réalisés par les sœurs Wachowski en tandem, le film peut-être encore sans titre (j’y viendrai aussi ; n’ayez crainte) sera réalisé par Lana Wachowski seule. En raison d’un engagement existant dans la série Showtime Work in Progress, Lily ne prendra pas le fauteuil de réalisatrice aux côtés de sa sœur. Lily a cependant donné sa pleine bénédiction aux acteurs et à l’équipe, allant même jusqu’à les encourager à présenter une histoire encore « meilleure que l’original ».

Le tournage a officiellement commencé sous le nom de code énigmatique « Project Ice Cream » à San Francisco le 4 février 2020. Parmi les autres lieux de tournage du film, citons Chicago et le studio Babelsberg en Allemagne. Il semblerait que The Matrix 4 ait dépensé 420 000 euros rien que pour le tournage à San Francisco. Selon un article de SFGATE, Adobe Pictures a révélé que cette somme a été versée à la police de San Francisco pour ses services pendant le tournage, afin d’éviter que des passants ne soient accidentellement pris dans l’engrenage.

Compte tenu du budget des superproductions modernes, 420 000 € ne semblent pas être un montant si divin, mais comparez cette somme à deux films à venir et très attendus qui ont également été tournés à San Francisco. Shang Chi et la légende des dix anneaux a dépensé 162 000 €, tandis que la prochaine suite centrée sur Tom Hardy Venom : Let There Be Carnage a culminé à une dépense de 192 000 €.

Quels membres du casting reviendront pour The Matrix 4 ?

Que savons-nous d’autre, avec certitude ? Regardons de plus près le casting confirmé pour le prochain film. Keanu Reeves dans le rôle de Neo : Anciennement le hacker Thomas Anderson, mièvre mais curieux, emprisonné dans les confins illusoires de la Matrice, Neo va, avec l’aide de Trinity (Carrie-Anne Moss) et Morpheus (Laurence Fishburne), s’échapper de la prison générée par ordinateur de la Matrice et aider d’autres rebelles éveillés (connus dans le langage du monde de la Matrice sous le nom de « redpills ») à lutter pour libérer les restes de l’humanité de l’esclavage des machines qui élèvent les humains comme des batteries, tout en les gardant dociles en les nourrissant du monde onirique de The Matrix.

Neo sera connu sous le nom de « The One » – une figure messianique dont l’arrivée a été prédite par la prophétie de l’Oracle (« elle-même » un programme informatique avec son propre agenda pour les restes de la race humaine), dans le but de conduire l’humanité à la liberté et à la victoire absolue sur les machines. La trilogie Matrix originale retrace l’éveil, l’ascension et finalement la fin de Neo, qui a finalement réussi à réaliser la prophétie de l’Oracle et à négocier une paix fragile entre l’homme et la machine.

Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity : Carrie-Anne Moss reprendra son rôle de Trinity, ancienne hackeuse devenue badass vêtue de latex. Trinity était initialement le second du personnage de Laurence Fishburne, Morpheus, avant de devenir l’amoureuse de Neo (tout en lui bottant les fesses) ; le troisième film, The Matrix : Revolutions est autant leur voyage ensemble que l’épreuve de force finale entre l’homme et la machine. Nous reviendrons sur Trinity un peu plus tard, lorsque nous tenterons de spéculer sur l’intrigue de The Matrix 4.

Jada Pinkett Smith : Niobe : Connue comme la meilleure pilote de la résistance humaine (son pilotage d’aéroglisseur sous une pression ennemie ridicule dans The Matrix : Revolutions est une justification spectaculaire de sa réputation). Il est intéressant de noter que dans la trilogie originale, le personnage de Smith, Niobe, ne croyait pas à la « Prophétie de l’Unique ». C’est donc peut-être le membre du casting le plus surprenant à revenir dans l’univers de Matrix.

Lambert Wilson dans le rôle du Mérovingien : Wilson apparaîtra pour la première fois dans le deuxième film Matrix, The Matrix : Reloaded, avec une autre apparition plus modeste dans The Matrix : Revolutions. Un autoproclamé « trafiquant d’informations », Merovingian, bien qu’étant lui-même un programme, n’a aucune allégeance envers les machines ou les rebelles humains. En tant que programme exilé, il existe à l’intérieur du monde informatique de la Matrice en tant que programme exilé, intéressé uniquement par ses propres motivations.

Daniel Bernhardt (agent Johnson) : Bernhardt est un autre acteur qui a fait ses débuts dans The Matrix : Reloaded – bien que, jusqu’à ce que son casting soit annoncé pour The Matrix 4, Bernhardt ne soit apparu que dans le film central de la trilogie en tant qu’agent Johnson. Les Agents sont des programmes qui font la police dans la Matrice, chassant les rebelles humains lorsqu’ils se branchent illégalement sur la Matrice, ainsi que les programmes renégats dont la suppression est prévue. Capables de sauter dans et hors du corps de tout humain encore asservi par la Matrice, ils sont des fantômes d’une puissance incommensurable – une condamnation à mort presque garantie pour tout rebelle humain qu’ils rencontrent.

D’autres rôles ont été distribués pour The Matrix 4, mais les détails sont tenus très serrés sur la nature des nouveaux personnages que nous pouvons nous attendre à voir apparaître. Les autres membres du casting sont : Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwunmere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smooth et Ellen Hoffman.

Parmi les absences notables, citons le Morpheus de Laurence Fishburne – qui avait annoncé qu’on ne lui avait pas demandé de reprendre son rôle pour le nouveau film. Hugo Weaving, dans le rôle de l’agent Smith, brille également par son absence. Contrairement à Fishburne, Weaving avait été sollicité pour enfiler à nouveau les lunettes de soleil en tant que némésis de Reeves, l’agent Smith, cependant un conflit de calendrier découlant de sa participation à l’adaptation scénique de The Visit de Tony Kushner a fait que malheureusement, il n’en a rien été.

Est-ce que The Matrix 4 est le titre final ?

The Matrix 4 est officiellement du moins, toujours un film sans titre. Un article de ScreenRant au début de 2021 a spéculé que le titre de la quatrième entrée dans la série serait simplement intitulé Matrix – et a poursuivi en critiquant cette possibilité, en déduisant que Hollywood suivait une tendance impopulaire de suites récentes réutilisant le titre de leur premier film avec une petite permutation (pensez à Fast and Furious ou le cinquième film à venir dans la série Scream, allant simplement par Scream).

Plus tôt cette année – en janvier – un tweet alléchant a fait le tour du monde, avec une possibilité très réelle de spoiler le titre du film. Pour donner plus de légitimité au tweet, l’image a été partagée par un maquilleur qui a travaillé avec le casting. Bien qu’elle ait été retirée peu de temps après, l’image a rapidement été saisie et partagée ad-infinitum. Le nom potentiel de The Matrix 4 ? Matrix : Resurrections.

Que savons-nous de l’intrigue possible de The Matrix 4 ?

Compte tenu des destins des personnages de Reeves et Moss dans The Matrix : Revolutions, c’est, si rien d’autre, un titre incroyablement approprié pour le film. Considérez également les quelques photos de plateau qui ont fait surface pendant la production ; la Trinity de Moss chevauchant une moto avec un Keanu Reeves très peu néo mais définitivement ressemblant à Jésus chevauchant le siège passager.

Comment cela est-il possible ? Neo s’est sacrifié au point culminant de The Matrix Revolutions afin d’aider les machines à arrêter l’agent Smith, ce qui a permis de négocier un fragile traité de paix. Trinity a également donné sa vie de manière désintéressée, en aidant Neo dans son voyage (dans le « monde réel » de la Matrice) vers la Cité des Machines, afin que Neo puisse proposer d’arrêter Smith et de négocier la survie des humains dans leur dernière ville.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les détails de l’intrigue sont si rares qu’ils sont presque inexistants – à part les photographies partagées sur le plateau de tournage mentionnées plus haut (et également extrêmement rares). Que pouvons-nous donc vous dire sur The Matrix 4 du point de vue de l’histoire ? Peut-être que la meilleure approche dans ce scénario serait de regarder le passé de la série.

La franchise Matrix est devenue une vaste affaire multimédia avec des jeux vidéo, des bandes dessinées et une anthologie animée comblant certaines lacunes et explorant de nouvelles avenues dans le monde de Matrix. La plus grande question réside peut-être dans le fait de savoir si The Matrix 4 sera proche ou non de l’histoire issue du défunt jeu en ligne massivement multijoueur, The Matrix Online. Ce jeu a été initialement développé par Monolith Productions, puis par Sony Online Entertainment. Il est sorti au printemps 2005, publié par Sega et Warner Bros. Entertainment.

L’intrigue se déroule après le troisième film de la série, The Matrix Revolutions, et porte principalement sur la paix fragile que Neo a pu assurer à l’humanité par son sacrifice. Les joueurs pouvaient s’allier à l’une des trois factions suivantes : les machines, les rebelles (Zion) ou les Mérovingiens.

Les points les plus importants du jeu tournent autour de Morpheus, qui prend ses distances avec les trois factions – en fait, il devient un rebelle – afin de convaincre les Machines de renoncer aux restes de Neo et Trinity dans le monde réel. Ce processus a culminé, de manière plutôt choquante, avec le meurtre de Morpheus par un personnage introduit dans le jeu et connu sous le nom de « l’Assassin ». Il s’est avéré que le tueur de Morpheus avait été engagé par, vous l’avez deviné, le Mérovingien. Cela a également culminé avec Niobe (rappelez-vous, également de retour dans The Matrix 4) se séparant des forces rebelles principales, pour se consacrer à « effacer » The Merovingian.

The Matrix Online a introduit une pléthore de nouveaux concepts dans le lore de The Matrix – bien trop nombreux pour être relatés en profondeur ici. Il soulève cependant plusieurs possibilités intéressantes pour l’intrigue de The Matrix 4. Étant donné que les serveurs de The Matrix Online ont été fermés en 2009, il reste près d’une demi-décennie d’histoire à intégrer ou à éliminer pour le nouveau film. Si l’on considère que Laurence Fishburne n’a pas été invité à reprendre le rôle de Morpheus, cela pourrait-il indiquer que Lana Wachowski maintient la continuité dans le futur via les événements de The Matrix Online ? Il convient également de mentionner que l’agent Smith est revenu dans le jeu plus d’une fois. Hugo Weaving ne reprenant pas non plus son rôle d’agent Smith, cela pourrait être facilement expliqué en faisant référence au lore continu qui s’est produit avec The Matrix Online.

Cependant, cela pourrait s’avérer problématique en soi. Alors que The Matrix est sans aucun doute une franchise avec une base de fans dévoués, combien de fans de la trilogie ont joué à The Matrix Online ? Alors que le jeu a fini par s’arrêter en raison du faible nombre d’abonnements, l’histoire est, pour beaucoup de gens, une série finale complète et totalement mystérieuse. Il y a peut-être trop de concepts dont trop peu de gens se souviennent pour les introduire en bloc dans une série qui n’est plus apparue sur grand écran depuis dix-huit ans.

Une solution évidente serait, une fois de plus, de lancer un assaut multimédia complet autour de The Matrix 4, en fournissant suffisamment de matériel pour que les anciens fans et les nouveaux venus relatifs puissent rattraper complètement où l’histoire de The Matrix reprend dans le nouveau film. Si vous vous souvenez, en 2003, avant la sortie du deuxième film, The Matrix Reloaded, les cinémas projetaient le court métrage d’animation par ordinateur, Final Flight of the Osiris.

Bien qu’il s’agisse également d’un excellent moyen de créer un engouement pour le film à venir, Final Flight of the Osiris pourrait également être considéré comme la première véritable suite de The Matrix, puisque The Matrix Reloaded traitait directement des retombées des événements de Final Flight of the Osiris.

Étant donné le peu de détails entourant l’intrigue de The Matrix 4, il est peut-être même conjectural de spéculer que le film se déroulera après les événements de The Matrix Online – ou si le jeu sera même mentionné du tout. Peut-être que The Matrix 4 servira de dernier hourra pour les membres de la distribution qui reviennent, alors qu’ils passent le flambeau à la prochaine génération d’acteurs afin de porter les histoires du monde de Matrix plus loin dans le 21eSeries Finale siècle.

Attendu avec impatience et discuté de manière obsessionnelle, c’est une bonne chose que nous ayons un nouveau film Matrix si longtemps après que les fans aient cru que la série était terminée après trois films.

L’Oracle n’a-t-elle pas déclaré à la fin de The Matrix Revolutions qu’elle pensait que nous reverrions Neo un jour ? Comme le personnage Tank s’est exclamé il y a si longtemps, en 1999, lors du premier film Matrix : C’est un moment très excitant.

The Matrix 4 devrait sortir plus tard cette année – simultanément dans les salles de cinéma et sur le service de streaming HBO Max (dans le cadre des plans de Warner Bros. Pictures pour l’ensemble de leur liste de 2021) le 22 décembre 2021.

