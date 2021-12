Matrix 4 : Résurrections – Une suite réussie – Critique du film

Au 23 décembre 2021, près de vingt ans après le dernier volet de la trilogie originale, arrive Matrice 4 : Résurrections une suite très tardive du très populaire et tout aussi réussi Série de science-fiction dans les cinémas. Nous avons regardé le travail de Lana Wachowski et vous disons dans ce critiquesi une visite au cinéma vaut la peine.

Matrix 4: Résurrections – Une critique

Cette année, le long métrage L’héritage des chasseurs de fantômes prouvé que les suites peuvent être possibles et bonnes même avec de nombreuses années de retard, tant que le mélange de rétrospection et de nouvelles idées est bon. Bien que relativement beaucoup de fans n’étaient pas vraiment satisfaits du dernier film de Ghostbusters.

Cela était principalement dû au fait qu’un classique aussi réussi a inévitablement de nombreux fans différents, et il est bien connu que de nombreuses personnes différentes ont également de nombreux souhaits et exigences différents. Les couvrir tous est presque impossible. C’est probablement pourquoi Matrice 4 se retrouveront coincés quelque part entre les chants d’éloges les plus élogieux et les accusations les plus impolies, les prédécesseurs ont toujours été controversés à leur époque.

Similaire à Reitman dans Chasseurs de fantômes 3 la metteure en scène Lana Wachowski, qui, avec son frère, est également les trois premiers Films matriciels est responsable du mélange de souvenirs presque poussiéreux ainsi que de nouvelles approches qui ne conduisent pas nécessairement la franchise dans une direction inconnue, mais lui donnent au moins un travail de peinture chic, pas encore poussiéreux.

C’est précisément à cet égard qu’il fait plus que travail présentable, car elle joue habilement avec ce qu’elle a emprunté aux trois parties originales, sans trop se focaliser sur ce qui était. En même temps, cependant, il ne s’éloigne pas si loin du chemin qu’une reconnaissance claire ne serait pas possible.

De plus, Wachowski quitte le de nombreux prêts pas inutilisé et utilise même des scènes, des plans et des phrases entières de ses prédécesseurs. De cette façon, il permet aux téléspectateurs qui n’ont pas été dans la matrice depuis longtemps, de pierre angulaire principale de la parcelle A revoir sans avoir à composer avec des murs de texte ou des monologues incessants.

Autre Voyage dans le temps d’autre part, servent à clarifier ce que l’histoire essaie de nous transmettre. Voilà le réalisateur nettement moins subtil et certains une scène qui doit craindre pour leur droit d’exister est permise, mais l’essentiel est que de telles évasions se rattrapent très vite et sont aussi rares en nombre.

Et certaines scènes et détails en arrière-plan sont clairs œufs de Pâques, ce que les fanatiques très coriaces devraient probablement beaucoup aimer, mais n’aurait pas dû l’être non plus. En dehors de ces excursions dans une époque révolue, « Matrix Resurrections » propose également plusieurs des siennes, idées et approches nouvelles et souvent des surprises avec belles rebondissements.

Matrix 4: Resurrections – Faire du neuf avec de l’ancien

Non seulement le La technologie de notre monde a évolué, mais aussi la matrice et avec elle tout ce que nous savions de la série jusqu’à présent, y compris les personnages, leur réalité et la hiérarchie. Au lieu d’en ajouter trop, Lana Wachowski élargit simplement sa création et l’adapte logiquement aux changements de ces presque vingt dernières années.

Les approches que le Réalisateur et scénariste Les utilisations pour ramener les morts à la vie et aider une franchise fermée à se remettre sur pied sont relativement imaginatives et parfaitement logiques, du moins dans leur propre monde. Même si, à la manière des trois prédécesseurs, tout n’est pas expliqué et le générique beaucoup de points d’interrogation Restant au dessus de la tête des cinéphiles.

Le résultat est un film qui, contre toute attente, parvient à poursuivre l’histoire là où elle s’est terminée en 2003, et à la fois comme suite tardive, aussi bien que Redémarrer la série travaille. « Matrix 4 » peut le faire Finale de l’univers cinématographique être, mais aussi un sans aucun problème Nouveau départce qui permet encore de nombreuses possibilités.

Mais malgré tous nos hymnes de louange, « Matrix Resurrections » est juste pas un film parfait. Il y a toutes sortes de compromis qui peuvent ne pas être aussi importants pour tous les fans, mais qui sont indéniablement là. Comme le élaboration superficielle du caractère beaucoup de figures nouvellement introduites ou pas toujours bonnes Performance d’acteur.

Ou le fait que les méchants sont à nouveau incapables de porter un seul coup alors qu’ils ne sont pas censés le faire. Les héros et les héroïnes sont joyeusement abattus alors qu’ils cherchent calmement à se mettre à l’abri. Qui d’autre a besoin Super-pouvoirsquand tu as de tels adversaires ? Matrix n’a jamais eu de problème avec la logique.

En plus, et ça devrait être la plus grosse surprise de la nôtre Côté contrasté être, le film est bien meilleur que les parties 2 et 3 et a une grande jeux d’esprit psychologique et un méta-intrigue intelligente à offrir, mais tout aussi présent et pertinent action est juste bien en moyenne. Les combats et les passages rapides ressemblent plus à une tentative de copier Matrix. Ce qui est assez ironique.