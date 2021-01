‘Matrix 4’ fait allusion à un nouveau titre

A été révélé un nouvelle bande-annonce où les premières de Warner Bros. qui viendra à HBO Max bientôt, parmi lesquels se trouve la quatrième tranche de ‘Matrice’.

Suite à la trilogie originale de ‘Matrice’ créé entre 1999 et 2003, «Matrice 4» Ce sera une continuation de la saga qui mettra à nouveau en vedette ses protagonistes, Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss, Interprétation Néo et Trinité respectivement. Outre le retour de Lana Wachowski, qui avec sa sœur a écrit et réalisé la trilogie originale.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Matrix 4 » célèbre la fin de son tournage malgré le blocus en Allemagne

Comme tant de productions au cours de l’année écoulée, le quatrième volet de ‘Matrice’ a subi une série d’inconvénients lors de son tournage et de sa prochaine première. Maintenant, dans une nouvelle bande-annonce publiée par HBO Max à propos de ses prochaines sorties, il a été possible de voir un aperçu du logo du nouveau film, en plaçant uniquement « Matrice » ce qui pourrait indiquer que la franchise mettra de côté la numérotation des bandes et la nommera avec un nouveau titre.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Matrix 4 »: l’actrice partage son impression du retour de Neo

Par conséquent, l’appel «Matrice 4» pour le moment, sa première est prévue pour le prochain 22 décembre du 2021.