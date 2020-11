MatriX 4: Date de sortie et développement de la véritable invention

Matrix 4 est un film à succès de science-fiction très attendu et la liste actuellement publiée pour planifier vos voyages au cinéma en 2021. remplissez ce mouvement vous savez que Berlin et Lana Wachowski sont les stars de ce film.

Matrix 4 pour Jessica Henwick, le rôle n’a pas encore été révélé, mais elle a une tonne d’expérience avec la chorégraphie de combat, qui se prêtera sans aucun doute bien à la science-fiction. Les commentaires du casting à WWD aident à lever le rideau sur ce que c’est que de produire un blockbuster massif comme The Matrix 4.

Le scénario du prochain film, ainsi qu’une intrigue romantique majeure, est prêt à sortir en salles le 22 décembre 2021. Matrix 4 présente a publié la liste pour planifier vos voyages au cinéma en 2021.

Matrice 4: Distribution

Keanu Reeves comme Neo

Carrie-Anne Moss comme Trinity

Jada Pinkett Smith comme Niobe

Lambert Wilson comme le mérovingien

Daniel Bernhardt comme agent Johnson

Matrix 4: Date de sortie

Le film devait initialement sortir le 21 mai 2021, mais a été reporté au 1er avril 2022 en raison de la pandémie COVID-19. Le 5 octobre 2020, le film a été déplacé jusqu’au 22 décembre 2021.

Matrice 4: Histoire et histoire

Matrix 4 a récemment terminé la photographie principale du blockbuster à Berlin. Matrix 4 est actuellement sur le point d’arriver en salles le 22 décembre 2021 et une nouvelle star de The Matrix 4 a récemment expliqué pourquoi elle était si nerveuse lorsque le tournage a été (temporairement) arrêté. Le film est produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, qui a co-réalisé et co-écrit trois des films précédents avec sa sœur Lilly. tout sur le film est trop tard à cause de covid-19 mais tout est parti à la fin de 2021. puis après le service sera publié devant les fans.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂