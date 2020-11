Matrix 4: C’était la réaction de l’équipe lorsque Neo est revenu sur les lieux

De nombreux fans de science-fiction ne croyaient pas que une quatrième tranche de l’une des franchises les plus emblématiques était possible. Et ainsi les rumeurs se sont réalisées et « Matrix 4 » bat déjà son plein. En fait, avant la pandémie, nous pouvions déjà voir des scènes dans lesquelles le duo Neo-Trinity est revenu à l’action, avec une évasion épique à moto ou en sautant entre de grands gratte-ciel. Cependant, Ce retour tant attendu n’est pas la seule nouveauté de cet événement cinématographique en cours.

Et, dans ce nouvel opus, nous aurons également de nouveaux visages comme ceux de Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris ou Jessica Henwick, tous avec un rôle, pour le moment, inconnu, bien que l’on spécule que le premier pourrait être celui chargé de donner vie à une jeune version de Morpheus. Le plus jeune de ces ajouts, Jessica Henwick, a fait quelques déclarations à NME dans lequel il a laissé quelques gros titres sur le développement du tournage.

«C’est incroyable, j’ai grandi en regardant ces films, et c’est incroyable que je vais être dans la série. Quand nous avons lu le scénario, c’était au tour de Keanu Reeves d’intervenir en tant que Neo, et Yahya et moi nous sommes regardés comme ‘Oh mon dieu, ça se passe « . a commenté l’actrice dans l’interview. Henwick a également expliqué que ce rôle a été une bénédiction. après être resté en dehors de Guerres des étoiles, comme elle était l’une des actrices qui sont apparues pour le rôle de Rey, bien qu’elle ait assuré que Daisy Ridley était le choix, elle était le bon choix. Il faudra encore attendre décembre 2021 pour voir « Matrix 4 » en salles.

