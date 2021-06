Matrice 4 : les projections de test présentent les premières impressions

Après 18 ans à avoir réalisé l’avant-première de « Reloaded » et « Revolutions », les suites polarisantes mais tout aussi réussies de la saga « The Matrix », celle-ci se prépare à son retour imminent sur grand écran avec un quatrième opus qu’elle a face à divers arriérés causés par la pandémie.

« The Matrix » était un projet passionné géré par les Sœurs Wachowski qui a atteint le grand écran en 1999 avec Keanu Reeves, Lawrence Fishburne et Carrie-Anne Moss comme protagonistes principaux, captivant le public et les critiques spécialisés grâce à ses séquences d’action innovantes, devenant la grande icône culturelle du début des années 2000, marquant fortement l’esthétique visuelle et narrative de l’époque.

Les Wachowski verraient à quel point ce succès s’estompait avec la réception des deux opus suivants, notamment avec la mort de deux de ses protagonistes (Reeves et Moss) dans le dernier opus. Cependant, la franchise a été relancée avec un nouvel opus dont le titre officiel semble avoir été révélé, qui semble se préparer pour sa première plus tard cette année.

L’utilisateur de Twitter, David Manning, a déclaré qu’il était présent à une projection test de « The Matrix 4 » (qui a généralement une politique de confidentialité stricte, il pourrait donc s’agir d’un alias). L’appelant « The Matrix Resurrections », il décrit le film comme « bizarre, métafictionnel, fascinant et étonnamment drôle ».

C’est définitivement l’œuvre de CLOUD ATLAS Lana Wachowski, pas de JUPITER ASCENDING Lana Wachowski. – David Manning (@ViewerAnon)

16 juin 2021





Manning souligne que le nouvel opus de « The Matrix » est très ambitieux et espère qu’il suscitera toutes sortes de réactions lors de sa première officielle, qui sera complètement variée et que les gens qui l’aiment l’aimeront tout simplement. Plus tard, il l’a comparé à « Cloud Atlas », une bande produite par les Wachowski et qui s’écarte du style que les deux sœurs ont utilisé dans « Jupiter Ascending ».

Le nouvel opus de « The Matrix » a été écrit et réalisé par Lana Wachowski seule, car sa sœur Lily était déjà occupée par un autre projet pour la télévision. Reeves et Moss reviennent en tant que protagonistes de l’histoire, bien que certains personnages tels que Fishburne ou Hugo Weaving (Agent Smith) ne seront pas présents. Il devrait sortir le 21 décembre 2021 dans les salles simultanément avec HBO Max.