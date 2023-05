Matlock Reboot avec Kathy Bates commandé en série, premier aperçu révélé

CBS a donné son feu vert à Matlock, un redémarrage du drame juridique classique qui mettait en vedette à l’origine Andy Griffith. La nouvelle version de l’émission sera la vedette Kathy Bates en tant qu’incarnation de l’avocat échangée entre les sexes, assumant le rôle principal de Madeline Matlock. Comme Ben Matlock de Griffith l’avait fait dans l’émission originale, le redémarrage verra également Madeline utiliser son intelligence inégalée pour prendre le dessus dans ses affaires. Après avoir reçu sa commande pilote en février, il a maintenant été annoncé (par TVLine) que CBS a donné le nouveau Matlock une commande de série officielle. Une première image a également été révélée de Bates en tant que Madeline Matlock, illustrée ci-dessus.

Le nouveau Matlock est décrit comme une « réinvention » de la série originale, ce qui signifie que Ben Matlock et d’autres personnages de la première émission ne seront pas référencés dans la nouvelle version. Avec Bates, d’autres stars prévues pour le renouveau incluent Skye P. Marshall (Aventures effrayantes de Sabrina), Jason Ritter (Parenté), David Del Río (Le boulanger et la belle), et Léa Lewis (Nancy Drew). Une description officielle de la série a également été publiée précédemment, que vous pouvez lire ci-dessous.

«Après avoir connu le succès dans sa jeunesse, la brillante septuagénaire Madeline Matlock (Bates) rejoint le personnel d’un prestigieux cabinet d’avocats où elle utilise son comportement sans prétention et ses tactiques astucieuses pour gagner des procès et dénoncer la corruption de l’intérieur. Basé sur la série télévisée classique du même nom. »

La reprise est produite par Bates, la réalisatrice pilote Kat Coiro, Jennie Snyder Urman, Joanna Klein, Eric Christian Olsen et John Will.

Il y avait deux autres spectacles commandés en série avec le nouveau Matlock. Il a également été annoncé que La bonne épouse obtient un autre spin-off appelé Elsbeth. Le spin-off suivra Carrie Preston dans le rôle d’Elsbeth Tascioni alors qu’elle travaille comme avocate à New York. Wendell Pierce et Carra Patterson joueront également dans cette émission. De plus, il a été annoncé que CBS avait commandé une série La maison de Papy, une nouvelle sitcom mettant en vedette Damon Wayans et son vrai fils Damon Wayans Jr.; les deux joueront également le père et le fils dans la série comique.

Matlock obtient le traitement de redémarrage

L’original Matlock a été créé par Dean Hargrove et mettait en vedette Andy Griffith, Linda Purl, Julie Sommars, Kene Holliday, Nancy Stafford, Clarence Gilyard Jr. et Daniel Roebuck. Il a été diffusé pendant neuf saisons entre 1986 et 1995, passant de NBC à ABC au milieu de sa diffusion. Les rediffusions sont restées populaires auprès des téléspectateurs grâce à leurs diffusions sur diverses chaînes de télévision ainsi que sur les services de streaming.

Une date de première exacte n’a pas encore été annoncée pour le nouveau Matlock. Alors que les fans sont toujours méfiants lorsqu’il s’agit de redémarrer quoi que ce soit, beaucoup semblent voir le potentiel de la nouvelle émission en raison de l’implication de Bates. En tout cas, si vous voulez revoir l’original Matlockvous pouvez trouver les neuf saisons de l’émission en streaming pour gratuit sur la plateforme de streaming gratuite Pluto TV.