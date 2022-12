Matilda the Musical arrive sur Netflix avec un score d’audience parfait chez Rotten Tomatoes

Tout le monde aime Matilda la comédie musicale de Roald Dahl. Sorti sur Netflix le jour de Noël, le film réinvente l’histoire classique avec Alisha Weir jouant le rôle de la fille extraordinaire face à Emma Thompson dans le rôle de Miss Trunchbull. Les remakes et les réinventions semblent rarement atterrir auprès des fans, en particulier lorsqu’il existe des versions précédentes tenues en haute estime, mais pour Mathilde la comédie musicale, Netflix a trouvé un hit. Le film a atterri avec un score d’audience parfait de 100% chez Rotten Tomatoes, avec son score critique pas trop loin derrière à 91% frais.





« Juste l’explosion de plaisir méchant dont nous avons besoin, en utilisant la chanson et la danse pour améliorer l’histoire intemporelle de Dahl d’enfants coquins contre des adultes indifférents distillés comme des batailles livresques de Matilda (Alisha Weir est une explosion de talent pour une seule fille) avec la directrice infernale d’Emma Thompson », écrit Peter Travers de ABC News dans sa critique.

« Il n’y a pas de discussion avec les chansons », ajoute Mick LaSalle du SF Chronicle, faisant l’éloge de la musique ainsi que du jeu d’acteur. « Les jeunes acteurs sont uniformément excellents, notamment Alisha Weir dans le rôle de Matilda, qui a un visage merveilleusement intelligent et une voix chantante. »

Nate Adams, via The Only Critic, a également noté: « Les romans pour enfants bien-aimés transformés en comédies musicales cinématographiques ne sont pas révolutionnaires, mais peu capturent mieux le charme, l’esprit et l’attitude courageuse de son matériel source que Matthew Warchus. Mathilde : la comédie musicale.”

Bien sûr, les critiques du public sont tout aussi élogieuses. Comme l’a dit une personne donnant au film une note parfaite : « L’une des meilleures adaptations scène à écran que j’ai vues. Je n’étais pas un grand fan de cela sur scène, mais c’est parce que le cinéma est l’endroit où cette histoire appartient. De grandes performances, chorégraphie, mise en scène et réalisation de films. »

« C’est une belle façon de voir Mathilde, Je suis fan de la comédie musicale depuis des années et c’est incroyable, un casting et un jeu d’acteur formidables. J’AI ADORÉ », s’exclame un autre spectateur.

Comme quelqu’un d’autre le dit, « La production était si bien faite ! Le scénario a été modifié, des choses ont été ajoutées et supprimées. Mais le talent était si bon que j’ai eu la chair de poule tellement de fois. »





Matilda the Musical a atterri comme un hit

Netflix

Matthieu Warchus dirige Matilda la comédie musicale de Roald Dahl utilisant un scénario de Dennis Kelly avec une musique originale et des paroles de Tim Minchin. Avec Alisha Weir et Emma Thompson, le film met en vedette Lashana Lynch (Miss Honey), Stephen Graham (M. Wormwood), Andrea Riseborough (Mme Wormwood), Sindhu Vee (Mme Phelps), Charlie Hodson-Prior (Bruce Bogtrotter) , Meesha Garbett (Hortensia), Rei Yamauchi Fulker (Lavande), Winter Jarrett Glasspool (Amanda Thripp), Andrei Shen (Eric) et Ashton Robertson (Nigel).

Le synopsis officiel se lit comme suit :

Une toute nouvelle version de la comédie musicale primée par Tony et Olivier. Matilda the Musical de Roald Dahl raconte l’histoire d’une fille extraordinaire, dotée d’une imagination débordante, qui ose prendre position pour changer son histoire avec des résultats miraculeux.

Matilda la comédie musicale de Roald Dahl est maintenant en streaming sur Netflix. Vous pouvez également avoir un aperçu en regardant la bande-annonce officielle du film ci-dessous.