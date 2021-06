Matilda: The Musical arrive dans les cinémas britanniques en décembre avant la sortie mondiale de Netflix

Tristar Pictures et Sony Pictures UK ont fixé une date de sortie en décembre 2022 pour l’adaptation cinématographique de Mathilde la comédie musicale. Tristar coproduit cette comédie musicale mondiale avec Netflix et conserve les droits au Royaume-Uni. Mathilde fera ses débuts en salles au Royaume-Uni, mais sera diffusé dans le reste du monde sur Netflix.

le Mathilde reboot sera réalisé par Matthew Warchus, lauréat du prix Tony et Olivier, qui a également dirigé la comédie musicale pour la scène du West End de Londres et de Broadway à New York. Le casting comprend la nouvelle venue Alisha Weir dans le rôle titre aux côtés d’un casting qui comprend Emma Thompson dans le rôle de la méchante Miss Trunchbull et Lashana Lynch dans le rôle de Miss Honey, l’enseignante de Matilda. Stephen Graham et Andrea Riseborough joueront M. et Mme Wormwood, les parents de Matilda qui la maltraitent tout au long du livre.

Mathilde est basé sur un roman de Roald Dahl du même nom qui se concentre sur une petite fille dotée d’incroyables pouvoirs télékinésiques. Intelligente, curieuse et intelligente, Matilda utilise ces pouvoirs pour faire face à ses nombreux agresseurs dans la vie, y compris ses parents et la méchante directrice de son école, Miss Trunchbull. Son professeur, Miss Honey, est la seule adulte gentille et compréhensive de sa vie dans laquelle elle peut chercher du réconfort. Matilda continue d’être le roman le plus réussi de Dahl, vendu à plus de « 18 millions d’exemplaires dans le monde et traduit dans plus de cinquante langues ».

Mathilde a également été transformé en un film de 1996 réalisé et mettant en vedette Danny DeVito, avec Mara Wilson dans le rôle principal. Le film a reçu des critiques majoritairement positives et est devenu en quelque sorte un classique culte parmi les adultes qui ont grandi avec. Cependant, le film a échoué commercialement, rapportant 33,5 millions de dollars au pays sur un budget de 36 millions de dollars. Dans le monde, le film a rapporté environ 36,7 millions de dollars pour un total brut de 70,6 millions de dollars. Ce film a également été produit par Tristar, qui détient les droits sur cette propriété.

L’adaptation musicale sur scène a fait ses débuts en 2011 dans le West End avec la Royal Shakespeare Company. Il a ensuite commencé à faire le tour du monde peu de temps après. Il a remporté sept Olivier Awards, dont celui de la meilleure nouvelle comédie musicale, ainsi que cinq Tony Awards pour Broadway, dans lesquels il a eu 1555 représentations. La production de Broadway a pris fin le 1er janvier 2017.

Les romans de Dahl ont conduit à de nombreuses adaptations réussies à la fois sur scène et à l’écran. Son roman, Charlie et la chocolaterie, a reçu deux adaptations cinématographiques et une comédie musicale dans le West End. Un film musical d’origine Willy Wonka intitulé Wonka devrait sortir en 2023, avec Timothee Chalamet qui devrait jouer le rôle de Wonka lui-même. D’autres adaptations cinématographiques populaires des romans de Dahl comprennent James et la pêche géante, Fantastique M. Fox, Le BFG, et Les sorcières, qui vient de recevoir un remake sur HBO Max avec Anne Hathaway.

Fans de Mathilde : la comédie musicale recevra un beau cadeau pour les vacances lors de la première de cette adaptation cinématographique vers la fin de 2022 sur Netflix. Les fans du film de 1996 ne peuvent qu’espérer que cette adaptation sera tout aussi étrange. Espérons que Miss Trunchbull ne remettra aucun autre étudiant dans le chokey. Cette nouvelle a été initialement rapportée sur Deadline.

