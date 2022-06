Matilda la bande-annonce musicale présente Alisha Weir en tant qu’enfant prodige et Emma Thompson en tant que Trunchbull

Sony Pictures vous invite à rencontrer Matilda dans la première bande-annonce de Matilda la comédie musicale de Roald Dahl. Avec Emma Thompson dans le rôle de Miss Trunchbull, Lashana Lynch dans le rôle de Miss Honey et Alisha Weir dans le rôle de Matilda titulaire, Mathilde la comédie musicale est prévu pour une sortie sur Netflix en décembre de cette année (parfait pour la saison des fêtes) avec la bande-annonce à venir avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Releasing. Vous pouvez visionner les premières images de Mathilde la comédie musicale dessous.

Cette Mathilde L’adaptation pour Netflix est une adaptation de la version musicale sur scène extrêmement réussie de l’histoire classique de Roald Dahl. L’histoire de Matilda est centrée sur une jeune fille maltraitée, enfant prodige et rat de bibliothèque qui doit se battre avec ses parents pour aller à l’école. Une fois là-bas, elle se retrouve à nouveau en guerre, cette fois avec une directrice abusive nommée Miss Trunchbull.

La version musicale de scène extrêmement populaire de l’histoire de Roald Dahl sur laquelle ce film Netflix sera basé est diffusée à Londres depuis 2011 et a connu un succès à Broadway entre 2013 et 2017. Le réalisateur original de l’émission, Matthew Warchus, dont les crédits précédents incluent le Drame biographique 2014 Fiertéest aux manettes de cette adaptation pour Netflix.

La pièce de théâtre musicale a été développée par le comédien australien Tim Minchin, qui a composé la musique et les paroles de la production, dont beaucoup feront sans aucun doute également le saut de la scène à l’écran aux côtés de nouveaux numéros musicaux. Au cours de sa course, Matilda the Musical a remporté plusieurs prix Tony et a été acclamé par la critique. L’auteur de la mise en scène musicale de Matilda, Dennis Kelly, qui a remporté un Tony pour l’adaptation du roman, a écrit le scénario.





Mathilde est une histoire précieuse pour beaucoup, et cette adaptation a réuni un casting digne d’un classique aussi apprécié. La nouvelle venue Alisha Weir joue Matilda Wormwood aux côtés d’Emma Thompson comme Miss Trunchbull, Lashana Lynch comme Miss Honey, Stephen Graham comme M. Wormwood, Andrea Riseborough comme Mme Wormwood, Sindhu Vee comme Mme Phelps, Lauren Alexandra comme l’acrobate, Carl Spencer comme Magnus the Escapologist, avec Rudy Gibson, Maisie Mardle et Mackenzie Brewster parmi les camarades de classe de Matilda.

Cette nouvelle vidéo de Matilda la comédie musicale de Roald Dahl taquine toute l’énergie et le plaisir tapageur de la version scénique, et sera certainement un choix populaire pour le public pendant la saison des fêtes.

Netflix est très présent dans l’entreprise Roald Dahl

Images Sony/Netflix

Mathilde la comédie musicale n’est qu’une des nombreuses adaptations des œuvres de Roald Dahl prévues pour une sortie sur Netflix. Le géant du streaming a récemment acquis les droits sur les œuvres de l’écrivain britannique emblématique, la plateforme devant développer des projets autour de titres aussi appréciés que Charlie et la chocolaterie, James et la pêche géante, The BFG, Fantastic Mr Foxet plus.





Matilda la comédie musicale de Roald Dahl sera projeté exclusivement dans les cinémas britanniques et irlandais le 2 décembre 2022 par Sony Pictures Releasing. Aux États-Unis, au Canada et en Australie, Mathilde la comédie musicale devrait sortir sur Netflix le même jour.