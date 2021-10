Matériel-Horeca : un partenaire unique pour tout l’équipement de votre établissement CHR

L’équipement de votre restaurant, de votre bar ou de votre café, est un élément indispensable de votre activité. Plus qu’un simple matériel de cuisine ou de salle, vous profitez d’un outil adapté à vos besoins, qui vous permet notamment de garantir un environnement de travail optimal pour vos équipes, mais aussi un service qualitatif pour vos clients. Toutefois, il n’est pas toujours simple de trouver les équipements souhaités parmi les nombreuses offres du marché. Nous vous expliquons ici l’importance d’un bon matériel pour votre activité et vous présentons les différentes qualités de l’un des fournisseurs les plus réputés dans le secteur.

Pourquoi équiper votre restaurant ou votre bar ?

Diverses circonstances peuvent vous pousser à chercher un équipement pour votre établissement CHR. En effet, la question de votre matériel se pose à de nombreuses étapes de votre entreprise et tout au long de votre activité. Le moment de votre ouverture vous impose ainsi la mise en place de matériels variés pour répondre aux besoins des différents postes de votre établissement. De la même manière, vous pouvez choisir de réaménager certains espaces de votre restaurant ou de votre bar à la suite de travaux pour optimiser le travail de vos équipes ou faciliter la circulation de vos clients notamment. Enfin, la casse ou les pannes fréquentes d’un équipement vous obligent à le remplacer rapidement afin de ne pas compliquer le service de votre équipe ou la gestion de votre clientèle.

Quel que soit le motif de votre recherche, il est important de souligner que le matériel à la disposition de vos collaborateurs, tout comme les équipements de votre établissement CHR, sont garant d’un service fluide et de qualité. Chaque appareil permet alors un gain de temps précieux ou des finitions soignées pour améliorer toujours davantage les prestations de votre équipe. Au démarrage de votre entreprise ou au fil des années, il est donc essentiel de veiller à vous équiper de la meilleure façon pour booster votre activité simplement et garantir une qualité constante à vos clients.

Comment acheter simplement votre matériel ?

Si certains magasins spécialisés vous permettent de visualiser immédiatement le matériel ou les fournitures souhaités, le développement d’internet et des sites e-commerçants vous offre une toute nouvelle vitrine pour trouver en quelques clics l’équipement dont vous avez besoin. Avec des transactions parfaitement sécurisées et des services clients disponibles, vous profitez alors du confort de votre établissement pour choisir votre matériel sans vous déplacer et sans perdre de temps.

De plus, les sites dédiés tels que Matériel-Horeca vous permettent généralement de bénéficier de tarifs avantageux et de promotions régulières pour aménager votre bar ou votre restaurant avec un budget parfaitement maîtrisé. Si les boutiques sur place vous permettent un interlocuteur en face à face, les sites internet vous offrent aujourd’hui une qualité de service tout aussi importante avec souvent une plus large gamme de choix et des prix compétitifs.

Profitez d’un interlocuteur unique pour toutes vos demandes avec Matériel-Horeca

En choisissant un fournisseur d’équipement CHR sur internet, vous profitez de sites dédiés plus ou moins complets pour le matériel de votre établissement. Avec Matériel-Horeca, vous avez l’avantage d’une boutique en ligne qui dispose de tous les équipements incontournables du domaine de la restauration pour un interlocuteur unique à chacune de vos commandes. Un confort idéal qui vous assure également de nombreux avantages pratiques.

Une large gamme de produits professionnels

Avec plus de 25 000 références, Matériel-Horeca vous garantit un très large choix de produits du mobilier inox de votre cuisine aux fournitures de non consommables, en passant par le lavage et l’hygiène. Un catalogue varié qui regroupe les plus grandes marques du secteur CHR pour vous assurer des prix adaptés à tous les budgets, mais surtout des équipements fiables et performants au quotidien pour des prises en main faciles et un réel atout au moment de vos services. Dyson, Samsung, Sofinor, Diamond, ou encore Santos, vous comparez en quelques clics les modèles de votre choix pour un environnement de travail optimal.

Des tarifs compétitifs pour tous vos équipements

Soucieux d’accompagner au mieux votre activité, Matériel-Horeca présente les prix les plus bas du marché pour vous aider à aménager et équiper votre cuisine ou votre bar au meilleur tarif possible. Vous réalisez ainsi des économies tout au long de l’année et sur chaque commande pour une gestion de budget simple, sans compromis sur la qualité de votre matériel. Les promotions régulières vous permettent également de réaliser de bonnes affaires pour remplacer un équipement défectueux ou un appareil endommagé à moindre frais pour votre établissement CHR.

Un accompagnement personnalisé et un service de livraison rapide et efficace

Par chatbox, par mail, ou par téléphone, le service client de Matériel-Horeca est à votre écoute pour vous aider dans votre ouverture ou vous guider sur un modèle adapté avec des conseils personnalisés et avisés. Une fois votre choix d’équipement hôtelier effectué, il vous suffit de quelques instants pour valider votre commande. Vos produits sont ensuite expédiés sous 1 à 2 jours ouvrés pour une livraison rapide et fiable qui vous permet de profiter de votre nouveau matériel dans les meilleurs délais. Un site spécialisé et réputé qui contribue à la réussite de tous vos établissements CHR !