Match nul et défaite à Dortmund: le BVB échoue deux fois au double test

Au Borussia Dortmund, les choses ne vont pas bien du tout deux semaines avant le premier match de compétition de la nouvelle saison. BVB ne peut pas gagner contre le SC Paderborn et le VfL Bochum et reste en préparation sans victoire. L’entraîneur Lucien Favre pense que “tout va bien”.

Le club de Bundesliga, le Borussia Dortmund, est toujours à la recherche d’une forme deux bonnes semaines avant le premier match de compétition de la Coupe DFB. Dans le cadre de l’ouverture de la saison, BVB n’a pas réussi à remporter deux tests contre des clubs de deuxième division sur le terrain d’entraînement à domicile. L’équipe de l’entraîneur Lucien Favre n’a dans un premier temps pas dépassé un 1: 1 (0: 1) contre le SC Paderborn.

Dans le match, le Borussia a révélé des faiblesses critiques sur la défensive après le premier but d’Emmanuel Pherai (30e minute). Kai Pröger en a profité et a marqué à la 67e minute pour compenser le côté courageux de la deuxième division.

Trois heures plus tard, la Westphalie a perdu contre le VfL Bochum 1: 3 (0: 2). Mats Hummels ne pouvait raccourcir contre VfL qu’avec un objectif de rêve. Silvere Ganvoula avec un doublé (17e, 46e) et Simon Zoller (25e) ont marqué pour Bochum. “Nous avions beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain, tout allait bien dans l’ensemble”, a déclaré Favre sur Sky Sport News HD: “Il me manquait quelques choses. Mais j’emporte aussi beaucoup de choses positives avec moi.”

Trois matchs, pas de victoire

Après trois victoires au début de la préparation, BVB est désormais sans victoire depuis trois matches. Le week-end dernier, le Borussia a perdu 5-1 face au meilleur club néerlandais du Feyenoord Rotterdam. Dans le double test actuel, Favre s’est appuyé sur un mélange de professionnels chevronnés et de jeunes joueurs pleins d’espoir. Le finaliste n’a jamais couru avec le meilleur line-up.

Le Brésilien Reinier et le convalescent Marco Reus, prêté par le Real Madrid depuis deux ans la semaine précédente, n’ont pas encore joué. De plus, Favre a renoncé à sept autres joueurs de terrain malades ou en construction.