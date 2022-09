Match et The Secret Dinner : deux dates idéales pour bien commencer le printemps

sorties nocturnes

Pour tous ceux qui sont dans l’hémisphère sud, ce 21 septembre, le printemps tant attendu arrive, une journée parfaite pour célébrer. On vous dit quoi faire à Buenos Aires !

© MN PressThe Secret Dinner and Match sont deux spectacles à voir à Palerme

Tu es de Argentine et tu vis dans Buenos Aires? Parfait! Dans spoilers Nous avons une proposition très différente à vous faire et profitez au maximum de l’arrivée du printemps. Si vous aimez le théâtre et souhaitez vous immerger dans une aventure sensorielle et sensuelle, alors vous êtes au bon endroit. Mieux encore, cette proposition est idéale aussi bien pour ceux qui sont en couple que pour ceux qui aiment être célibataires. N’en dis pas plus, on va te dire ce que ce grand plan printanier qui porte le nom de Match Oui le dîner secret!

Buenos Aires C’est sans aucun doute l’une des capitales théâtrales les plus importantes. La ville autonome a la plus grande offre de la province qui combine les théâtres les plus populaires avec plus de capacité, même dans les coins à l’arrêt Soit en dessous de et bohèmes où vous pourrez profiter non seulement d’une pièce de théâtre, mais aussi de la bonne musique et pourquoi pas de la nourriture aussi. C’est le cas de Centre d’art Gorritiouvert en 2017 au cœur de Palermo Hollywood, au coin de l’avenue Juan B. Justo et de la rue Gorriti.

Ce lieu se caractérise par la présentation d’art accompagné de ces éléments, comme cela se produit avec les spectacles de Match Oui le dîner secret, qui reviennent sur scène cette semaine au début du printemps.

+Match et The Secret Dinner : deux sorties pour le printemps

Léo Travaglio Il est psychologue, sexologue et spécialiste en thérapie de couple. Et pendant la pandémie, il a eu la brillante idée de créer une proposition artistique avec des touches d’humour, de sexualité et de musique pour que le public puisse en profiter en couple depuis chez lui. A cette époque, l’émission proposait de mettre à la disposition des téléspectateurs une boîte noire avec des plats gastronomiques et des aphrodisiaques. Aussi des jeux érotiques avec des questions et des défis enflammés pour éveiller la libido et la connexion du couple en ces temps complexes.

De cette façon et parce que Le dîner secret chez toi avait tant de succès, alors l’alternative est devenue le face-à-face mais avec un ajout de plus pour ceux qui sont seuls.

En plus de le dîner secretLeo présente maintenant Match, une proposition super intéressante dans le but de rencontrer quelqu’un de spécial ou simplement un nouveau lien si vous vous retrouvez seul. C’est une expérience immersive qui permet au public de lâcher prise et de profiter des cinq sens. Evidemment vous pouvez y aller entre amis et passer un moment unique. Il faut dire que le spectacle a de la musique par Indiana et magique avec Ulysse magique.

+Quand sont les spectacles ?

Match peut être apprécié au Gorriti Art Center Mercredi 5 octobre.

le dîner secret cela a une fonction mercredi 21 septembre aussi au Gorriti Art Center et ici vous pouvez acheter des billets.



