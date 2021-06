Masters of the Universe sera-t-il le prochain hit de Netflix ?

He-man a été un succès des années 80 avec sa série animée et ses figurines à collectionner. Même avec un film d’action en direct basé sur le personnage mettant en vedette Dolph Lundgren. On sait depuis longtemps que Netflix et le directeur Kevin Smith mènera la suite de ces aventures intitulées Maîtres de l’Univers : Révélation. Ce nouveau programme atteindra-t-il les niveaux de popularité que la version originale savait avoir ?

Le premier point en faveur du nouveau programme est valeur de nostalgie, quelque chose de similaire à ce qui se passe avec les films Cobra Kai et Karate Kid. Ces contenus ont déjà un public captif qui a su apprécier les histoires originales de ces personnages et qui veut voir comment ces histoires continuent. Quels sont les changements dans la vie de He-man et ses amis?

Le showrunner et geek de renom, Kevin Smith, avancé quelques questions qui font l’intrigue de cette nouvelle aventure. Pourquoi est-il intitulé Révélation? « La révélation a à voir avec Teela. En principe seulement Homme d’armes, sorcière, Orko et Gringer ils connaissaient l’identité de He-man. Teela, avec qui He-man combattu côte à côte et protégé Adam, toujours resté en dehors de ça. Et si elle découvrait qui c’est He-man? » Approche créative intéressante qui plaira sûrement aux fans.

Il y a aussi la question des talents derrière chaque personnage. Le casting de l’émission est impressionnant. Chris Wood est He-Man, Mark Hamill est Skeletor, Lena Headey est Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar est Teela, Griffin Newman est Orko, Justin Long est Roboto, Alicia Silverstone est la reine Marlena et Kevin Conroy est Mer-Man.

Ainsi, la nostalgie ajoutée aux révélations de la nouvelle intrigue et à un casting de grandes stars, sont des raisons suffisantes pour espérer que cette nouvelle série animée de He-man devenir le prochain grand succès de Netflix. Et sans oublier l’incroyable bande-annonce que le programme avance !