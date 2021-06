Masters of the Universe: Revelation Trailer est là et c’est fou

La première bande-annonce de Maître de l’Univers : Révélation est arrivé. Prévu pour être publié sur Netflix le mois prochain, le streamer génère des vagues d’excitation avec He-Man fans avec la nouvelle vidéo, qui fournit plus d’une minute de séquences de la série. Embrassant pleinement l’esprit des années 80, la bande-annonce est réglée sur l’air de « Holding Out For a Hero » de Bonnie Tyler tout en taquinant le retour du « pouvoir » après 40 ans. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Cette nouvelle série sert de suite directe à l’original He-Man et les Maîtres de l’Univers série de dessins animés des années 80. Il reprend directement là où le dernier épisode de l’original s’est arrêté pour ramener le pouvoir de Grayskull dans le monde. Bien que la nouvelle émission apporte une toute nouvelle distribution de voix, qui est remplie de noms préférés des fans, c’est aussi proche d’un suivi de bonne foi de la série animée originale que nous allions jamais obtenir.

La ligne de connexion pour Maîtres de l’Univers : Révélation se lit comme suit: « Après une bataille cataclysmique entre He-Man et Skeletor, Eternia est fracturée et les Gardiens de Grayskull sont dispersés. Et après des décennies de secrets les ont déchirés, c’est à Teela de réunir le groupe brisé de héros et de résoudre le mystère de l’Épée de Pouvoir manquante dans une course contre la montre pour restaurer Eternia et empêcher la fin de l’univers. »

Kevin Smith a créé la série suite et sert de showrunner. Le casting de stars comprend Chris Wood dans He-Man, Mark Hamill dans Skeletor, Sarah Michelle Gellar dans Teela, Liam Cunningham dans Man-At-Arms, Lena Headey dans Evil-Lyn, Diedrich Bader dans King Randor et Trap Jaw, Alicia Silverstone en tant que reine Marlena, Stephen Root en tant que Cringer, Kevin Conroy en tant que Mer-Man, Henry Rollins en tant que Tri-Klops, Jason Mewes en tant que Stinkor, Justin Long en tant que Roboto, Tony Todd en tant que Scare Glow, Cree Summer en tant que prêtresse et Harley Quinn Smith comme Illena.

« J’ai regardé toutes les séries télévisées en grandissant, c’était partout dans les années 80 », a déclaré Smith à propos de la nouvelle série, via FlickeringMyth. « Ces personnages ont commencé comme des jouets et ont fini par faire partie du tissu mondial de la culture pop. Une grande partie de ce spectacle a été possible grâce à l’amour et l’affection pour ce monde à tous les niveaux de production et le fandom entourant cette franchise. Un grand La raison pour laquelle nous avons obtenu un tel talent de voix de haut niveau est que les gens veulent vraiment faire partie de ce monde. Beaucoup d’entre nous ont été touchés par ces histoires et ces personnages au début de notre vie et étaient si heureux de revenir à Eternia. «

Le cinéaste a ajouté: « Mais même si vous n’avez jamais regardé un seul épisode de la série ou si vous ne connaissez pas du tout cet univers, vous pouvez plonger directement dans l’histoire. C’est une épopée d’action-aventure universelle vraiment classique sur la croissance, découverte, magie et pouvoir. Cette série explore le destin d’une manière nouvelle. Il y a beaucoup de réconciliation avec les secrets, la trahison, la confiance, l’acceptation, l’amour et, finalement, la perte. «

Maîtres de l’Univers : Révélation commencera à diffuser sur Netflix exclusivement le 23 juillet. Cela sera accompagné de la Les Maîtres de l’Univers : Revelation Aftershow, mettant en vedette les acteurs et l’équipe parlant du développement de la série. D’une durée de 25 minutes, la spéciale comprendra des apparitions de Hamill, Wood, Gellar et Headey.

Sujets : Maîtres de l’Univers, He-Man et les Maîtres de l’Univers