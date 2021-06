Masters of the Universe: Revelation Teaser est là et c’est INCROYABLE

Dans le cadre de sa promotion de la semaine Geeked, Netflix a sorti sa bande-annonce Masters of the Universe : Revelation Teaser, et je suis ravi ! MotU: Revelation reprend là où la série des années 80 s’est arrêtée et ramène le pouvoir de Grayskull au monde. Kevin Smith, le producteur exécutif de la série, fera également partie d’une série spéciale liée à la série intitulée Revelations: Les Maîtres de l’Univers Revelation Aftershow’

La guerre pour Eternia culmine dans « Masters of the Universe: Revelation », une série animée innovante et bourrée d’action qui reprend là où les personnages emblématiques se sont arrêtés il y a des décennies. Après une bataille cataclysmique entre He-Man et Skeletor, Eternia est fracturée et les Gardiens de Grayskull sont dispersés. Et après des décennies de secrets qui les ont déchirés, c’est à Teela de réunir le groupe de héros brisé et de résoudre le mystère de l’épée de pouvoir manquante dans une course contre la montre pour restaurer Eternia et empêcher la fin de l’univers.

Non seulement la bande-annonce est sacrément impressionnante, mais elle utilise le tube de 1984 de Bonnie Tylers « Holding out for a Hero », car la musique de fond l’a certainement fait monter d’un cran. À vrai dire, je n’avais vraiment aucune envie de regarder cette série, mais après ce que je viens de voir, vous pouvez dire que mon avis a officiellement changé.

Maîtres de l’Univers : Révélation met en vedette Mark Hamill comme Skeletor, Lena Headey comme Evil-Lyn, Chris Wood comme Prince Adam/He-Man, Sarah Michelle Gellar comme Teela, Liam Cunningham comme Man-At-Arms, Stephen Root comme Cringer, Diedrich Bader comme King Randor/Trap Jaw, Griffin Newman comme Orko, Tiffany Smith comme Andra, Henry Rollins comme Tri-Klops, Alan Oppenheimer (original Skeletor) comme Moss Man, Susan Eisenberg comme sorcière, Alicia Silverstone comme reine Marlena, Justin Long comme Roboto, Jason Mewes comme Stinkor, Phil LaMarr comme He-Ro, Tony Todd comme Scare Glow, Cree Summer comme prêtresse, Kevin Michael Richardson comme Beast Man et Kevin Conroy comme Mer-Man.

La première partie de la série de 5 épisodes sera diffusée le 23 juillet sur Netflix.