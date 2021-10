Masters of the Universe: Revelation Part 2 Date de sortie, affiche et nouveau personnage révélés

Kevin Smith a travaillé dur pour terminer la touche finale de la partie 2 de son Maître de l’Univers : Révélation série, et les nouveaux épisodes ont désormais une date de sortie le 23 novembre. Le même jour, une multitude de nouvelles marchandises seront disponibles à l’achat, notamment de nouvelles figurines d’action qui ramènent un personnage perdu depuis longtemps du début des années 80 qui prendra enfin tout son sens au point culminant du travail d’amour de Smith. . Si vous ne voulez pas savoir, alors ne lisez pas la suite.

Les fans inconditionnels de He-Man se souviendront d’une figurine articulée appelée Savage He-Man, une figurine qui, à toutes fins utiles, était une version aux cheveux noirs, principalement nue, de la figurine He-Man habituelle des années 80 qui a un aspect très mystérieux. l’origine – car personne ne peut décider exactement d’où vient le chiffre. Pendant de nombreuses années, il a été référencé sous le nom de Wonderbread He-Man et pensait provenir d’une promotion de la société, mais cela a depuis été démystifié en faveur des théories selon lesquelles il faisait en réalité partie d’une promotion de jouets Mattel 3 pour 1. Quelle que soit l’origine du jouet, sa place dans le coin le plus obscur de l’histoire de He-Man est sur le point de devenir une chose du passé car le personnage apparaîtra dans la seconde moitié de la série de Smith, et bien sûr cela signifie une nouvelle figurine d’action sort, cette fois dans un pack de deux avec la version de la série d’Orko.

Le personnage de Savage He-Man a également sa propre histoire avec la nouvelle version qui sera liée aux événements de la série. La description se lit comme suit : « Pendant des années, on a supposé que le prince Adam ne pouvait invoquer le pouvoir de Grayskull qu’en utilisant l’épée du pouvoir, mais Adam lui-même s’est toujours demandé ce qui se passerait s’il invoquait le pouvoir sans l’épée. Nous connaissons maintenant la réponse : Savage He-Man. Avec la pleine puissance de Grayskull déchaînée en lui, Adam gagne une combinaison de rage primitive et de toute la puissance de l’univers – la fureur brute, la force brutale et la vitesse débridée de dix He-Men ! B

Mais sans l’épée du pouvoir pour tempérer ces forces puissantes, Savage He-Man est toute force sans intellect pour le contrôler. La version barbare de notre héros laisse ses amis se demander si Adam est vraiment présent dans la bête transformée, alors qu’il traverse Eternia dans une frénésie incontrôlée. Heureusement, Adam possède une compassion innée, une humilité et une bonté qui rivalisent avec le pouvoir de Grayskull lui-même. Seul le prince d’Eternia pouvait exercer un tel pouvoir et être à la fois disposé et capable de l’abandonner une fois la bataille gagnée. »

À la fin de la première série d’épisodes, en rupture avec la tradition, Skeletor avait revendiqué le pouvoir de Grayskull pour lui-même et s’était transformé en sa forme de dieu Skeletor. Le prince Adam était en train de mourir et tout semblait un peu sombre pour notre héros, et de nombreux fans ne l’ont pas aimé du tout. Ayant été portés disparus pendant la majeure partie de l’histoire, voir leur héros d’enfance ramené dans la finale de la mi-saison pour être pratiquement tué était le dernier clou dans le cercueil pour ceux qui avaient eu du mal à se fondre dans la nouvelle vision de Smith pour la franchise. Pour tous les autres, cependant, le changement était le bienvenu, apportant quelque chose de nouveau à la série, tout en réussissant à tirer et à référencer le film d’action en direct des années 80, à peu près tous les personnages importants et certains obscurs du dessin animé original, et plonger profondément dans la mythologie de la série d’une manière que le spectacle original n’a jamais vraiment fait.

Le synopsis officiel de la seconde moitié de la série se lit comme suit : « La guerre pour Eternia continue dans la deuxième partie de Maîtres de l’Univers : Révélation, une série animée innovante et bourrée d’action qui reprend là où les personnages emblématiques se sont arrêtés. Avec Skeletor brandissant désormais l’épée du pouvoir, les héros fatigués d’Eternia doivent s’unir pour lutter contre les forces du mal dans une conclusion palpitante et épique de la série en deux parties. »

Le pack Savage He-Man/Orko 2 sera disponible en précommande à partir de novembre avec d’autres nouveaux ajouts à la gamme de jouets Revelations, qui comprend déjà He Man, Skeletor, Skelegod, Evil-Lyn, un Battlecat de 14 pouces, Beast Man , Teela, Man-At-Arms, Moss Man et Spikor. La première moitié de Les Maîtres de l’Univers : Révélation est actuellement disponible sur Netflix et les premières de la partie 2 le 23 novembre.

Sujets : Maîtres de l’Univers, He-Man et les Maîtres de l’Univers