Masters of the Universe : Bande-annonce épique de la nouvelle série Netflix He-Man avec Mark Hamill en méchant

Netflix sort du nouveau avec une première bande-annonce épique Maîtres de l’Univers Série animée le cœur des fans bat plus vite : nul autre que fan de comics et cinéaste Kevin Smith réveillé après environ 40 ans les Pouvoir de Grayskull revient à la vie avec une nouvelle histoire qui poursuivra la série culte « He-Man – Masters of the Universe » des années 1980. Le nerd avoué réalise ainsi un souhait sincère et a trouvé un partenaire en Netflix.

Quand arrive la nouvelle série He-Man ? Netflix envoie « Maîtres de l’Univers : Révélation » le 23 juillet. Nous vous disons à quoi s’attendre de la nouvelle série animée – y compris le première bande annonce avec la musique appropriée de « I Need a Hero » de Bonnie Tyler et de nombreux personnages bien connus tels que He-Man et Skeletor :

Une série culte reprend vie

La série Netflix Masters of the Universe : Revelation en est une suite directe de la série culte de 1983 et 1984, d’après les célèbres figurines Mattel. L’original « He-Man – In the Valley of Power » (titre allemand de « He-Man – Masters of the Universe ») comprend deux saisons avec un total de 130 épisodes en plus des bandes dessinées, des jeux vidéo et des films avec Dolph Lundgren (comme He-Man) et Frank Langella (comme Skeletor).

Netflix a d’abord fait une saison de 10 épisodes développé en deux parties de 5 épisodes chacune est publié. S’il réussit, la voie devrait être libre pour d’autres productions. Déjà maintenant il y a Elle-Ra, la sœur jumelle de He-Man, une série animée Netflix des Maîtres de l’Univers.

Pendant ce temps, Sony continue de planifier avec un Redémarrage du film de « Masters of the Universe », mais la production a déjà été reportée à plusieurs reprises et a du mal à trouver un réalisateur et un casting appropriés.

Dans la série Netflix, le combat entre He-Man (Chris Wood) et Skeletor (Mark Hamill) passe au prochain tour. © Netflix

Cast avec le maître Jedi Mark Hamill comme méchant en chef

À première vue, la nouvelle série He-Man n’impressionne pas seulement avec un basé sur l’apparence d’origine, également Casting des voix originales est présentable :

Chris Wood comme He-Man

Mark Hamill comme Skeletor

Liam Cunningham comme homme d’armes

Susan Eisenberg : la sorcière Zoar

Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Teela

Lena Headey comme Evil-Lyn

Phil LaMarr comme He-Ro

Justin Long comme Roboto

Jason Mewes dans le rôle de Stinkor

Diedrich Bader comme Trap Jaw

Griffin Newman dans le rôle d’Orko

Henry Rollins dans le rôle de Tri-Klops

Tiffany Smith dans le rôle d’Andra

Alicia Silverstone dans le rôle de la reine Marlena

L’équipe He-Man et Masters of the Universe © Netflix

De quoi parle Maîtres de l’Univers ?

le Maîtres de l’Univers avec le prince Adam alias He-Man et ses braves guerriers luttent contre le mal dans l’univers, surtout le méchant Skeletor et ses sbires. L’action se déroule le Planète Eterniadont les guerriers, utilisant la magie et le surnaturel, disposent également de technologies futuristes telles que des armes laser et des avions qui leur permettent de s’aventurer dans l’espace.

Dans la série suivante, Teela est confronté à la grande tâche de réunir les héros et les guerriers autour de He-Man. Après qu’une bataille dévastatrice entre He-Man et son ennemi juré Skeletor ait détruit le royaume d’Eternia, les Maîtres de l’Univers ne peuvent le faire qu’ensemble, l’épée disparue du pouvoir trouver.

Le fabricant de séries Kevin Smith a accordé en un Vidéo des coulisses un autre regard sur la série He-Man :

Vous pouvez également voir la bande-annonce originale en anglais ici :