MasterChef: Un concurrent quitte-t-il la cuisine pour faire partie de Stranger Things?

Preparà Presse citron et citron vert manuel Preparà

Le presse citron et citron vert manuel vous permet de presser vos agrumes facilement, en un tour de main ! Grâce aux deux cônes vous pourrez faire des jus de citron ou citron vert. Il suffit de couper vos citrons en 2, couper la partie pointue, insérer le citron pulpe en haut et presser !! Plus besoin de sortir des appareils ou de vous salir les mains. Passe au lave-vaisselle