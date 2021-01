MasterChef Mexique est arrivé avec une grande attente sur l’écran de TV Azteca depuis son apparition le 30 octobre. Ses débuts ont été vus par un million et demi de personnes en tête de sa tranche horaire. Cependant, la tendance a changé: l’audience est tombée à 400 000 téléspectateurs en décembre et des critiques ont commencé à apparaître. Après l’émission de ce vendredi, je saisIls soulignent le manque de demande auprès des participants. De quoi s’agit-il?

Hier soir, il y avait à nouveau une spéciale pour les fêtes et le spectacle comprenait la présence d’invités: Sofía Aragón, participante à Miss Univers et M’balia, membre d’OV7. De plus, les candidats avaient l’aide d’Alejandro, Alán, Irving et du gagnant de MasterChef, Junior Diego. Les commentaires sur les réseaux sociaux se sont plaints de la présence des concurrents.

MasterChef México: ils critiquent le programme pour le manque de demande dans ses tests

De plus, l’un des tests comprenait la réalisation d’un amuse-bouche et là la polémique continua: au cours des saisons passées, ils ont demandé à deux personnes de faire ce dessert, alors qu’hier ils l’ont demandé à toute une équipe. Dans d’autres épisodes, la tour demandée mesurait même plus de 30 centimètres de ce vendredi.

Pour couronner le tout, bien que les jurys aient été implacables dans leurs retours et que certains participants n’aient pas répondu aux attentes, le programme a décidé de ne supprimer aucun d’entre eux parce que c’était un jour férié comme c’était arrivé à Noël. Les juges ont décidé d’oublier les erreurs et de recommencer.

« Après ce qui s’est passé ce soir, les chefs deviendront plus exigeants! », a été l’affichage de MasterChef Mexico dans les dernières heures sur le niveau de la demande d’expédition. Le programme reprendra ce vendredi 8 janvier à 21h30.