Masterchef : Gastón Dalmau est le nouveau champion

Après une première édition au cours de laquelle Claudia Villafañe a remporté le trophée des cuisines les plus célèbres du pays, MasterChef Célébrité a diffusé une deuxième partie qui a couronné un nouveau venu en tant que champion. Gaston Dalmau, venu de Los Angeles laissant derrière lui toute sa vie artistique, était le nouveau chef choisi par le jury, Damián Betular, Donato de Santis et Germán Maritegui, qui ont fait l’éloge du jeune homme.

Le dernier jour de MasterChef Célébrité, qui a duré 24 heures, a commencé hier soir au cours de laquelle les deux Gaston Dalmau Comme son adversaire, Georgina Barbarrosa, ils ont dû cuisiner trois plats : entrée, plat et dessert. Et, après de longues délibérations, l’ex-star de Casi Ángeles a remporté le défi, surprenant toute la distribution et ses amis qui l’accompagnaient à tout moment.

« Tu étais simple, élégant«Donato de Santis a commencé par lui dire après avoir annoncé à Dalmau qu’il avait gagné. « Tu es un exemple pour beaucoup de garçons qui viennent de l’intérieur car à force d’effort, tu as réussi« Poursuivit le chef pâtissier Betular et, plus tard, Maritegui a fermé: »La beauté de ce groupe était que le combat n’était pas contre les autres, c’était contre vous-même et vous l’avez gagné. Toutes nos félicitations”.

Gastón Dalmau est le nouveau champion. Photo : (Téléfe)



Pendant ce temps, avant que l’acteur ne reçoive le trophée, Georgina Barbarrosa, qui est sortie demi-finaliste, a prononcé quelques mots : « J’ai appris à avoir de la patience et de la tempérance, merci”. D’autre part, quand Gaston Dalmau il fut enfin couronné, il dédia son prix à sa compagne : « mon amour, je t’aime, je le ramène à la maison », furent ses mots exacts.

Ces dernières semaines, de nombreuses spéculations ont surgi sur la relation amoureuse de Gastón et, beaucoup supposent qu’il s’appelle Julián, un producteur espagnol avec qui il vit à Los Angeles. Bien sûr, bien qu’étant la star du moment, il a encore une fois essayé de garder sa vie privée à l’écart des projecteurs médiatiques.