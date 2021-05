MasterChef Celebrity change la cuisine pour le sport

S’il y a un programme qui parvient à divertir les téléspectateurs, c’est Célébrité MasterChef. Sautant le typique, sans aucune science-fiction, drame, romance ou thriller, cette émission de télé-réalité enchante son public à travers différentes personnalités préparant des plats sur des îlots de cuisine situés dans le studio Telefé.

En raison de la pandémie, Célébrité MasterChef Elle était divisée en deux groupes et, cette fois, c’était au tour d’Alex Caniggia, Claudia Fontán, Juanse, Andrea Rincón et María Odonnell. Et, comme d’habitude, les participants ont dû relever un nouveau défi et recevoir ensuite le retour du jury, très attentif pendant que les apprentis étaient en cuisine.

Jenny Dahlgren chez MasterChef. Photo: (Telefé)



Bien que le groupe d’hier ait eu un duel avec des pommes en compagnie d’invités comme Lali Espósito, Mau et Ricky, le groupe d’aujourd’hui a dû se concentrer sur les athlètes. Avec l’Olympienne Jenny Dahlgren dans le décor, chaque célébrité a été obligée de cuisiner un plat pour qu’un athlète ait tous les nutriments dans son alimentation, mais en même temps soit heureux.

Cependant, avant de commencer avec ce slogan, les participants de Célébrité MasterChef certains vêtements doivent avoir passé. C’est que, cette fois, ils n’avaient pas une heure de travail, mais avaient 35 minutes pour accomplir leur tâche, bien qu’ils aient également la possibilité d’acheter plus de temps s’ils jouaient au golf, au football et au basket-ball, ils ont marqué un point, bien que les seuls qui Ils l’ont obtenu étaient Fontán et Juanse.

Quant au défi culinaire, ceux qui ont convaincu les jurés ont été Caniggia et Fontán, parvenant ainsi à monter sur le balcon, ce qui les condamne à revenir au soi-disant «bénéfice mercredi». Alors que Rincón, Juanse et Odonnell, ils doivent revenir jeudi avec le tablier gris pour mener à bien un défi qui les sauve.