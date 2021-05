MasterChef Celebrity: Alex Caniggia contre ses coéquipiers et le jury

MasterChef Célébrités Argentine C’est devenu l’un des programmes les plus populaires à la télévision, et c’est qu’à chaque fois qu’ils sont diffusés sur Telefé, ils se positionnent comme le plus vu dans votre créneau horaire. L’émission de téléréalité est composée de diverses célébrités qui travaillent dans la cuisine et, comme cela arrive souvent, elles ne doivent pas toutes s’entendre. C’est le cas de Alex Caniggia, qui a déjà été frappé plus d’une fois, mais cette fois c’était contre ses coéquipiers et le jury.

Lundi soir a commencé avec le premier des deux défis, dans lequel les participants ont fait des paires pour faire des œufs bénédictins parfaits, sous l’œil attentif des jurés. Géorgie Barbarrosa et Gastón Dalmau ont été supervisés par Donato de Santis; Candela Vetrano et Juanse, pour Damien Betular; Oui Alex et Claudia Fontán, pour Allemand Martitegui.

En plus de commander les concurrents, les trois jurés ont également participé au test, ce qui l’a rendu plus agréable pour les participants. Le grand prix de cette manifestation a été qu’ils sont montés au balcon directement au « mercredi des prestations » Oui qui a pris la reconnaissance était le couple entre Caniggia et Fontán, organisé par le client, Dolli irigoyen.

La controverse est survenue quelques instants plus tard, quand Alex est monté sur le balcon, déjà avec la tranquillité d’esprit de savoir qu’il n’avait plus à s’inquiéter de ce qui se passait dans la poursuite du programme et il s’est déconnecté de tout. Alors que Betular a donné le retour à Juanse, ironisé par le souffle qu’il a donné de sa place Oui Caniggia répondu: « Rien ne compte pour moi, mais rien. Pas même que ce soit la Ligue des champions ».







Plus d’une fois, il a été commenté sur les attitudes des Alex Caniggia devant les caméras, mais ils s’assurent que tout ce que nous voyons concerne un personnage. Récemment, Candela Vetrano a parlé de lui et a dit: « Je suis très amusé par son personnage, hors caméra il est très respectueux et un bon partenaire ». De plus, il y a quelques jours c’était une tendance sur Twitter pour une vidéo tendre avec un petit fan, où il recevait de nombreux messages de soutien.