«MasterChef Celebrity»: À quoi peuvent s’attendre les chefs amateurs dans le spin-off des célébrités?

28/08/2020 10h00

À partir du 31 août, d’éminents chefs amateurs oseront cuisiner pour l’émission de cuisine «MasterChef Celebrity». Quels candidats sont présents et à quoi peuvent-ils s’attendre dans le format?

«MasterChef», l’émission de casting de chefs la plus réussie au monde avec plus de 300 millions de téléspectateurs dans 52 pays, sera diffusée dans une version célébrité à partir du 31 août (tous les lundis à 20h15 sur Sky One, Sky Ticket et également à la demande). Dans le spin-off “MasterChef Celebrity”, un jury choisira le meilleur chef amateur de célébrités. Quelles stars relèvent le défi et comment parviennent-elles à la victoire?

Les onze cuisiniers

L’acteur Hardy Krüger Jr. fera la démonstration de ses talents culinaires. (52), la chanteuse Beatrice Egli (32), l’expert du sexe Paula Lambert (46), la présentatrice Panagiota Petridou (41), les frères et sœurs Cheyenne (20) et Jimi Blue Ochsenknecht (28), l’artiste Thomas Hermanns (57), boxe La championne du monde Susi Kentikian (32 ans), la présentatrice Silvia Schneider (38 ans), l’ancien footballeur Hans Sarpei (44 ans) et le présentateur et acteur Jochen Schropp (41 ans).

Il a beaucoup de respect pour «l’émission de cuisine la plus difficile de tous les temps», explique le propriétaire du bar Jimi Blue Ochsenknecht à l’approche de l’émission. Beatrice Egli, dont les parents dirigent une entreprise de restauration, sait bien cuisiner, mais considère le facteur temps dans les défis comme un défi. Hardy Kruger Jr. a terminé un apprentissage de cuisine à l’adolescence, mais cela ne l’aidera pas vraiment avec l’émission de cuisine, explique-t-il. “Spontanéité et créativité sont nécessaires.”

Aussi intéressant:

Les défis

La devise des onze épisodes est «voyage culinaire à travers le monde». En studio comme en extérieur, les célébrités doivent s’affronter dans des compétitions par équipe et individuelles ainsi que dans des duels – dans la lutte contre la montre et pour l’assiette parfaite. La grande finale sera diffusée dans un double épisode le 2 novembre. Un prix de 25 000 euros, qui sera reversé à une association caritative, attend le gagnant. Il reçoit également un article de couverture dans le magazine alimentaire «Lust auf Genuss».

Le jury

Les créations des célébrités sont jugées par un jury professionnel composé de trois personnes: Nelson Müller (41), Ralf Zacherl (49) et le nouveau venu de «MasterChef» Meta Hiltebrand (37). «La production est extrêmement complexe, les sujets culinaires diversifiés, nos emplacements sont tout simplement géniaux – cela promet d’être une excellente saison», déclare la chef professionnelle suisse, impatiente de s’acquitter de sa nouvelle tâche.

«Je suis très curieux de voir comment nos célébrités s’en sortiront. Nous n’avons pas de bonus de célébrité », explique Müller. Son collègue Ralf Zacherl révèle un autre détail important de la production: «Bien sûr, cette année encore, nous tournons complètement sous les aspects écologiques, nous n’utilisons pas de plastique à usage unique devant ou derrière la caméra et nous continuons à compter sur la plus petite empreinte écologique possible – nous le devons à notre environnement. . “

(jom / spot)