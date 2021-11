« Masterchef Celebrity 6 »: pourquoi Verónica Forqué a quitté le programme

AICOK Friteuse à air chaud, 1800 W & 6 L XXL Silent Airfryer Friteuse à air chaud avec 8 programmes, écran tactile LED, recette, sans huile [Classe

★Faible teneur en huile jusqu'à 90 % : la version améliorée du plancher en étoile de mer permet à l'air chaud de se déplacer à 360°. Température uniforme, forte pénétration dans les aliments pour éviter à l'extérieur cuit et cru à l'intérieur. Cela permet à la friteuse à air chaud AICOOK de vous apporter rapidement des chips croustillantes et des cuisses de poulet juteuses, etc. Sain et délicieux en même temps ★Capacité 1800W & XXL : la friteuse à air chaud 6L Aicook peut répondre aux besoins d'une famille de 6-7 personnes. Avec l'aide de 1800 W de puissance élevée, sans préchauffage et plus de graisse, il peut être chauffé rapidement et tout est délicieux sans attendre trop longtemps ★8 paramètres prédéfinis : 8 programmes prédéfinis qui peuvent être sélectionnés par des paramètres tactiles LED selon vos souhaits. Vous pouvez également régler l'heure (1-60 minutes) et la température (80℃-200℃) en fonction de vos habitudes alimentaires. Quelque chose de délicieux est si facile