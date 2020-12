Mastercard arrête de traiter les paiements sur PornHub après une controverse sur la plate-forme, Visa suspend temporairement les nouvelles inscriptions

Une chronique du NYT publiée ces jours-ci a mis PornHub à l’honneur. L’enquête menée par le point de vente a déterminé que différentes filles ont été exposées sur la plate-forme et PornHub est accusé d’héberger du contenu pour mineurs, de viol et d’abus. PornHub a modifié ses politiques après cela, mais il y a des effets secondaires: Mastercard ne permettra plus que ses cartes soient utilisées pour payer sur PornHub et Visa suit de près.





Comme Mastercard l’a dit à Bloomberg, ils couperont les liens avec PornHub et n’autoriseront plus de paiements avec leurs cartes sur le web de vidéos porno. Ils allèguent la présence de « contenus illégaux » sur le site. La décision a été prise après que la plate-forme de paiement elle-même a mené une enquête pour voir si un contenu illégal est hébergé sur PornHub. Apparemment oui. « Notre enquête de ces derniers jours a confirmé des violations de nos réglementations interdisant le contenu illégal sur un site Web », a déclaré Mastercard dans un communiqué à Bloomberg.

C’est quelque chose qui était quelque peu prévisible. Mastercard a déjà averti que ils couperaient immédiatement les relations s’ils détectaient des activités illégales. Visa pour sa part a indiqué que pour l’instant, ils cessent d’accepter de nouvelles inscriptions de cartes de PornHub jusqu’à ce qu’ils terminent leur propre enquête.

Plateformes de revenus d’argent pour PornHub et aussi pour ses modèles

La première victime de Mastercard (et peut-être bientôt aussi de Visa) qui cesse d’opérer sur PornHub est sans aucun doute la société derrière PornHub elle-même. Ils perdent automatiquement la possibilité pour leurs utilisateurs premium de payer avec la majorité des cartes de crédit et de débit qui existent dans le monde. Cependant, L’entreprise elle-même n’est pas la seule lésée, tout comme les créateurs de contenu de PornHub.

En plus d’héberger des vidéos de sociétés de production porno, PornHub permet également les utilisateurs individuels monétisent leurs vidéos téléchargé sur la plateforme. C’est grâce à son service Modelhub, où les utilisateurs peuvent télécharger leurs propres vidéos et recevoir de l’argent pour les vues et les ventes. La plupart de ces modèles utilisent Mastercard ou Visa pour les transactions.

Ce n’est pas la première fois que PornHub a du mal à perdre l’une de ses chaînes payantes. En novembre de l’année dernière, PayPal a décidé de suspendre les paiements et l’utilisation de sa plateforme sur PornHub pour avoir détecté que PornHub utilisait PayPal « pour certaines entreprises » sans leur permission. Depuis quelques mois, PornHub a commencé à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement.

