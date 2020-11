Master P nomme l’artiste féminine qu’il regrette de ne pas avoir signé

Lorsqu’il s’agit de trouver et de former de nouveaux talents, Master P est un professionnel. La légende de la musique est dans le jeu depuis des décennies et son curriculum vitae parle de lui-même, et bien qu’il se soit tourné vers le secteur des affaires alors qu’il lance des collations, des restaurants et d’autres entreprises, cela ne signifie pas que Percy Miller ne le fait toujours pas. avoir son oreille musicale dans les rues. Il a récemment partagé quelques réflexions sur les femmes qui ont repris le rap game et a déclaré qu’il voulait « voir plus de femmes gagner ».



«Les artistes à venir que je vois en ce moment… et ces femmes sont énormes – sont Cardi B, Megan Thee Stallion… J’aime toujours Dej Loaf, son son ne me va pas. Peut-être que je pourrais recommencer No Limit et avoir tout un groupe de femmes », a déclaré Maître P HipHopDX. « Je recherche les femmes les plus méchantes qui peuvent rapper. »

«C’est aussi beaucoup de femmes underground que j’aime et qui, je pense, seront grandes», a-t-il ajouté. «Je pense que les femmes prennent définitivement le dessus et je les respecte, je veux voir plus de femmes gagner parce que les femmes ne sont pas un problème. Nous n’avons à nous soucier d’aucune des violences qui se produisent … Les femmes sont simplement faciles.

Miller a également révélé une occasion manquée à laquelle il réfléchit de la part d’un artiste improbable. «Je n’ai tout simplement pas compris», a déclaré le magnat du rap en discutant de India Arie. «Elle venait chez moi et elle chantait sans chaussures… et je me demande comment puis-je aider cette femme? Je ne savais tout simplement pas comment parce que ma musique était si dure et qu’elle disait: ‘P Je vais être une star et j’étais comme … « Il a ajouté: » Mais maintenant, c’est celui qui a loin … Nous aurions pu faire quelque chose d’incroyable.

