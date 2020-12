Master P & NBA All-Star Baron Davis cherche à acheter Reebok chez Adidas

Il y a un prix demandé de 2,4 milliards de dollars sur la table.

S’il y a un accord influent, qui change la donne et qui change la donne, Master P n’est pas loin. Le magnat du rap et l’ancien deux fois All-Star de la NBA Baron Davis chercheraient à faire un achat de plusieurs milliards de dollars comme Forbes déclare que la paire espère acheter Reebok. Davis et Baron sont tous deux très respectés dans leurs domaines de divertissement et de sport, mais ils sont également des forces formidables en ce qui concerne les mouvements d’affaires avisés.

Bryan Bedder / Intermittent / Forbes a détaillé l’historique financier récent de Reebok, citant qu’Adidas a acquis la société en 2005 pour 3,8 milliards de dollars dans l’espoir de rivaliser avec Nike en termes de ventes. La valeur de Reebok en 2019 a été notée par Adidas comme étant de 995 millions de dollars, mais après une année plus réussie, Adidas cherche à décharger la marque pour 2,4 milliards de dollars. « Je pense que Reebok est sous-évalué. J’ai quitté Nike quand j’étais un gamin de 22 ans qui me représentait et j’ai fait le saut chez Reebok, qui a pris une chance sur moi en tant que créatif et en tant qu’athlète. Je veux les gens que je connais, athlètes, influenceurs, des designers, des célébrités pour s’asseoir à table avec moi « , a déclaré Davis à la publication. Master P a ajouté: » Alors que nous nous concentrons sur la transformation de Reebok en une marque de style de vie et pas seulement en une marque de basket-ball, notre initiative la plus importante sera de remettre de l’argent dans le communauté qui a construit cette entreprise. « Avec la collision entre les mondes du sport et du rap dans cet accord, Reebok pourrait envisager une structure de rebranding qui pourrait se révéler de replacer l’entreprise à l’échelle de ses rivaux. On ne sait pas où en sont Davis et Master P dans leurs négociations et leur acquisition, mais nous vous tiendrons au courant des progrès futurs. [via]