«  Master of None  » présente le premier aperçu de sa nouvelle saison

Enfin, «Master of None» est prêt pour son retour sur Netflix. La série primée aux Emmy Awards comportera une nouvelle saison depuis sa dernière diffusion en 2017, laissant les fans dans une profonde incertitude quant à savoir si son histoire se poursuivra ou non.

Cependant, Aziz Ansari et sa distribution particulière de personnages ont déjà été confirmés pour leur retour anticipé au streaming le mois prochain, donc Netflix a déjà publié un premier aperçu des nouveaux épisodes.

Dans ce troisième volet de « Master of None », l’équipe créative de la série présentera une nouvelle approche loin de Dev, un personnage joué par Ansari dans les deux premières saisons (étant aussi son personnage principal) pour se plonger dans l’histoire de Denise , personnage attachant joué par Lena Waithe.

« Master of None » se concentrera désormais sur la relation entre Denise et Alicia, interprétée par Naomi Ackie. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation quant à savoir si Ansari apparaîtra ou non à l’écran, il a été confirmé que l’acteur et le comédien ont servi en tant que réalisateur avec des scripts écrits entre lui et Waithe.

La série a été créée par Ansari lui-même en collaboration avec Alan Yang, reconnu pour son travail en tant que producteur et scénariste sur la comédie NBC « Parks and Recreation ». Waithe a reçu un Emmy avec Ansari pour l’épisode sur le thème « Thanksgiving » de la deuxième saison de la série, qui se concentrait sur le processus de Denise pour accepter sa propre sexualité.

Ces dernières années, Aziz Ansari aurait commenté son doute sur la réalisation d’une troisième saison de « Master of None », puisqu’il indiquait qu’il avait déjà tout dit sur Dev, son personnage. L’humoriste a gardé un profil bas dans sa carrière après avoir été pointé du doigt pour harcèlement en 2018, un problème dont ils n’ont plus fait mention dans la presse.