Master and Commander Prequel se passe-t-il, Russell Crowe reviendra-t-il?

Dix-huit ans après la sortie du film original, 20th Century Studios développe un nouveau film Master and Commander. Par date limite, le studio avance sur une nouvelle adaptation cinématographique avec Un monstre appelle l’écrivain Patrick Ness écrit le scénario. Le projet en serait à ses débuts et il n’y a pas de réalisateur ni d’acteur actuellement attaché à ce moment. On ne sait pas non plus quand le tournage commencera provisoirement, ainsi que la fenêtre de sortie ciblée du studio.

Basé sur la série originale de livres de Patrick O’Brian, Maître et Commandeur a déjà été adapté au cinéma en 2003 sous le titre Master and Commander: The Far Side of the World. Réalisé par Peter Weir et co-écrit par Weir et John Collee, le film suivait Russell Crowe en tant que capitaine Jack Aubrey et sa poursuite d’un navire de guerre français en haute mer. Paul Bettany a également joué le rôle du chirurgien du navire. Le film a rapporté plus de 211 millions de dollars au box-office et a été nominé pour dix Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur film, et a remporté le prix de la meilleure photographie.

Inspirée de la série de livres, l’adaptation originale du film Master and Commander s’est inspirée de trois livres différents écrits par O’Brian. Le plan à l’époque était que le film crée une nouvelle franchise de longue date avec tellement plus de sources sur lesquelles se rabattre, mais une suite n’a jamais vu le jour. En 2010, même Crowe lui-même a participé aux tentatives de développement d’un suivi de Master and Commander : De l’autre côté du monde, mais même ses supplications sont tombées dans l’oreille d’un sourd.

« Si vous voulez une suite de Master and Commander, je vous suggère d’envoyer un e-mail à Tom Rothman chez Fox et de lui faire part de vos réflexions », a écrit l’acteur sur Twitter en décembre 2010.

Apparemment, cette nouvelle adaptation cinématographique au 20e siècle sera basée sur le premier livre de la série, à la suite d’un jeune Aubrey, « alors qu’il reçoit son premier commandement et explore également comment son amitié avec son chirurgien naval, Stephen Maturin (Bettany), commence. » Parce que cela servirait de préquelle au film de 2003, il est plus que probable que de nouveaux acteurs joueraient Aubrey et Maturin. On ne sait pas non plus si le nouveau film sera considéré comme canonique pour L’autre côté du monde ou s’il est destiné à déclencher son propre univers cinématographique.

L’écrivain Patrick Ness est connu pour avoir écrit la série de livres à succès Marche du chaos, qui a récemment été adapté dans un film avec Daisy Ridley et Tom Holland en vedette. Le scénario a été co-écrit par Ness et Christopher Ford. Il a également écrit le scénario du film de 2016 Un monstre appelle, également basé sur son roman original. Le scénariste a également écrit le scénario d’une prochaine adaptation de Le seigneur des mouches pour Warner Bros. et Luca Guadagnino.

Il n’y a pas de mot sur quand le nouveau Maître et Commandeur pourrait être libéré. En attendant, vous pouvez diffuser l’adaptation cinématographique de 2003, Master and Commander : De l’autre côté du monde, sur Amazon Prime Video. Vous pouvez également vous attendre à voir Crowe dans le rôle de Zeus dans Thor : Amour et Tonnerre, qui vient de se terminer avec l’acteur. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

