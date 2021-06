Massacre de Tulsa : ce que vos enfants n’apprendront pas si la théorie critique de la race est interdite

Black Wall Street était un quartier noir aisé situé dans le quartier de Greenwood à Tulsa, Oklahoma. Greenwood était un quartier de l’après-guerre civile fondé en 1906 par OW Gurley, un riche propriétaire terrien noir. OW Gurley a acheté 40 acres de terrain dans l’espoir de créer des opportunités pour son peuple.

Finalement, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre du travail en cours à Tulsa et les Noirs ont commencé à déménager à Greenwood.

Le rêve américain était enfin à portée de main des membres de la communauté noire. Alors que de plus en plus d’hommes et de femmes noirs riches s’installaient à Greenwood, des entreprises ont commencé à se développer. Tout ce dont ils avaient besoin se trouvait à Greenwood.

Il y avait des restaurants, des salons, des salons de coiffure, des magasins de vêtements, des bijouteries, des bureaux de dentistes, de médecins et d’avocats, une banque, un hôpital, une bibliothèque et bien d’autres établissements. Greenwood est devenu autonome, autonome et le quartier noir le plus riche du pays.

Black Wall Street était le refuge dont les Noirs avaient besoin pendant l’ère oppressante de Jim Crow.

Photo: Bibliothèque du Congrès des États-Unis

Greenwood était florissant et beaucoup d’Américains blancs ne l’aimaient pas trop.

En mai 1921, avec de fortes tensions raciales, Dick Rowland, un cireur de chaussures noir de 19 ans, a été accusé d’avoir prétendument agressé sexuellement Sarah Page, une opératrice d’ascenseur blanche de 17 ans.

Le lendemain, Dick Rowland a été jeté en prison. Après qu’une foule d’hommes blancs en colère ait été refoulée, un grand groupe d’hommes noirs est revenu pour garder Rowland de peur qu’il ne soit lynché. Alors qu’ils montaient la garde, un groupe d’environ 1 500 hommes blancs est retourné au palais de justice et une émeute s’est ensuivie.

Cette nuit-là, une foule d’hommes blancs en colère a envahi Greenwood et a commencé à brûler les 35 pâtés de maisons de Black Wall Street.

Les bruits de cris, de pleurs, de coups de feu et de bombes remplissaient la nuit. Des essaims d’hommes en colère ont rempli les rues, tirant à vue sur des hommes et des femmes noirs. Ce massacre s’est poursuivi pendant 16 heures hurlantes sans aucune intervention de la police ou des pompiers.

Des rapports sur l’implication d’avions dans le massacre ont été vérifiés au cours des cent années qui ont suivi, allant de plans larguant des boules de térébenthine et de la dynamite sur des maisons appartenant à des Noirs à des avions volant à basse altitude tirant sur des enfants noirs qui fuyaient les foules détruisant leur quartier.

Lorsque la fumée s’est dissipée, le quartier de Greenwood a été laissé en ruines et en cendres. Des corps calcinés pouvaient être vus parmi les décombres. On estime que 300 Noirs ont été tués cette nuit-là et 200 millions de dollars en dommages matériels, actifs et effets personnels.

Suite au massacre, aucune action en justice n’a été engagée contre qui que ce soit. Plus de 10 000 Noirs se sont retrouvés sans abri et dans la peur.

Photo: Bibliothèque du Congrès des États-Unis

Le 1er juin 2021 a marqué le 100e anniversaire du massacre de la course de Tulsa, le président Biden reconnaissant publiquement le massacre et demandant aux Américains d’arrêter de prétendre que cet horrible événement de l’histoire américaine n’existait pas – ce que l’essentiel de l’Amérique blanche a fait tout au long le siècle dernier.

Au fil des ans, Greenwood a été reconstruit. Cependant, les rues ne sont plus bordées d’entreprises appartenant à des Noirs.

Black Wall Street n’est plus qu’un souvenir. Les victimes du massacre de Tulsa n’ont reçu aucune réparation, et pour la plupart d’entre elles, leur histoire reste inconnue et inédite.

Tout cela arrive à un moment où la théorie critique de la race est repoussée.

La théorie de la race critique (CRT) reconnaît que l’Amérique est ne pas daltonien

La théorie critique de la race est l’idée que la race n’est pas biologique, mais créée par la société et utilisée pour opprimer certaines personnes de couleur.

Plus particulièrement, cette théorie cherche à expliquer les facteurs socio-économiques et les institutions qui permettent les inégalités entre les Blancs et les personnes de couleur, en particulier les Noirs.

Les partisans de la théorie critique de la race plaident pour la nécessité d’enseigner aux enfants la vraie histoire et non l’histoire « blanchie à la chaux » à laquelle nous nous sommes tous habitués. Il enseigne aux enfants à ne pas être daltoniens parce que la race compte.

La théorie critique de la race met également en lumière les disparités raciales dans l’ensemble de notre système éducatif. Des études montrent que les étudiants noirs sont inscrits dans des écoles avec moins de ressources, des enseignants sous-payés et moins qualifiés, et reçoivent plus de mesures disciplinaires que leurs camarades blancs.

Les enfants blancs ne paient pas pour les « péchés de leur père »

Il y a toujours un grand besoin de reconnaissance et de responsabilité. Reconnaître le passé aidera à garder les enfants conscients des répercussions de l’histoire, et peut-être à les garder plus réfléchis lorsqu’il s’agit de leurs actions futures.

Les partisans du CRT comprennent qu’il est absurde de dire aux enseignants qu’ils ne peuvent pas discuter de sujets de racisme dans la société parce que cela donne aux Blancs le sentiment d’être racistes, oppressifs ou coupables.

Les personnes de couleur à travers l’histoire ont été mises mal à l’aise afin que les Blancs puissent rester à l’aise.

Il est clair que l’opposition au CRT ne concerne pas la question de savoir si les enfants doivent être épargnés par l’inconfort – il s’agit de savoir si les Blancs doivent être autorisés à « oublier » les crimes que cette nation a commis contre son propre peuple – des crimes qui font partie de la fondation de ce pays.

Notre nation veut rester « daltonienne » face à son racisme profondément enraciné, mais nous ne pouvons pas laisser cela se produire.

Nous savons tous que l’Amérique a été fondée sur des systèmes qui renforcent la suprématie blanche et il est de notre devoir de le changer afin que les Noirs puissent se sentir en sécurité chez eux. Sans la théorie critique de la race, nos enfants ne connaîtront pas l’histoire du massacre de Tulsa. Il est de notre devoir de préserver l’histoire de cette nation et toute sa vilaine vérité.

