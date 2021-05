Mass Effect: tuer ou sauver la reine rachni? Toutes les décisions et conséquences – Édition légendaire

TAAJ Maharani La Crème de Reine Anti-Âge Absolu 50ml + Huile Delhicieuse 50ml Offerte

TAAJ - Maharani - La Crème de Reine Anti-Age Absolu 50ml + Huile Delhicieuse 50ml Edition Limitée Offerte sont des soins pour le visage et le corps. La Crème de Reine Anti-Age Absolu 50ml est composée de 40 principes actifs naturels rares et précieux, ainsi que d'actifs anti-âge puissants tels que l'acide hyaluronique, le collagène ou l'élastine. Cette crème de Reine Maharani est un soin anti-âge absolu. Il redonne fermeté et élasticité à la peau , lisse les rides et rend le teint éclatant et uniforme. L'Huile Delhicieuse 50ml Edition Limitée Offerte est une huile sèche pour le corps, le visage et les cheveux. Gourmande et addictive, cette huile de beauté nourrit, protège et revitalise tout en sublimant. Sa texture soyeuse est très vite absorbée, laissant la peau douce et satinée. Nourris en profondeur, les cheveux sont réparés, ils retrouvent force et brillance.