Mass Effect: sauver Kaidan ou Ashley? – Aide à la décision – solution

Dans Édition légendaire de Mass Effect il y a une décision sérieuse que vous devez prendre en tant que joueur. Vous décidez que Vies de Kaidan Alenko et Ashley Williams et – ce choix aura de lourdes conséquences. C’est donc une bonne idée de réfléchir à cet effort avant le moment réel.

En fait, c’est l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons à prendre dans la trilogie Mass Effect. Dans ce guide, nous vous expliquons quels effets il a si vous choisissez Ashley ou Kaidan dans « Mass Effect ».

Et dans le meilleur des cas, vous pouvez utiliser cette aide pour classer ce qui vous convient. Parce que tellement à l’avance. Il n’y a pas de bien ou de mal à prendre cette décision. Vous sacrifiez une vie humaine pour le bien de la troupe et vos objectifs supérieurs. Mais cela ne rend pas la décision plus facile ou plus correcte à ce stade. En fin de compte, c’est une question soit-ou qui est liée à plusieurs facteurs.

Mass Effect: sauver Kaidan Alenko ou Ashley Williams?

Parce que tant de choses sont gravées dans la pierre. L’un d’eux doit mourir. Vous ne pouvez pas sauver les deux membres d’équipage en même temps. BioWare ne nous facilite vraiment pas la tâche ici. Mais avant tout, nous devons savoir comment nous pouvons décider.

La mission: Afin de faire vivre Kaidan Alenko grâce à «Mass Effect», nous devons Virmire prendre les décisions appropriées et les prendre aussi tirer. Traversez parce que BioWare en a un petite torsion a installé.

Le point de départ tombe quand on fait appel au commandant salarien Capitaine Kirrahe Rencontrez qui supervise l’attaque contre l’installation de clonage associée au méchant Saren.

Sauver Ashley ou Kaidan? Qui devrait prendre en charge la mission? © BioWare

Méfiez-vous de la première sélection

Il vous demande un membre de l’escouade qui devrait le soutenir dans sa tâche. Ici, vous pouvez cependant choisir exclusivement entre Kaidan et Ashley!

Mais fondamentalement, peu importe qui vous choisissez, car le choix réel ne sera pas avant Atteignez la fin de la mission. Par exemple, si vous vous êtes prononcé en faveur d’Ashley, on vous demandera à nouveau à la fin si vous souhaitez la soutenir ou plutôt Kaidan, qui la soutiendra ensuite Bombe atomique dans le centre de recherche Installée.

Si vous choisissez Ashley, Kaidan ne sortira pas vivant de la base. Cependant, si vous décidez de laisser Ashley à son sort, vous continuerez à soutenir Kaidan avec l’installation et Joker parvient simplement à vous chercher à la base avant que la bombe atomique et Ashley Williams ne explosent.

Le point de décision à la fin de la mission: aider Ashley ou Kaidan? © BioWare

Effets et conséquences en termes ludiques

De toute façon, c’est ton choix conséquences de grande portéequi, cependant, ne se révèlent vraiment que dans «Mass Effect 3». Parce que le le personnage survivant survit jusqu’à la fin de la 3ème partie!

Dans « Mass Effect 2 » au cours du jeu, vous rencontrerez les survivants de Virmire, c’est-à-dire Ashley ou Kaidan, mais ils ne vous aiment pas particulièrement Connexion à Cerberus. Cela signifie que leur aversion pour cette organisation douteuse va si loin qu’ils ne veulent pas vous rejoindre. Il n’y a donc rien de plus qu’une belle discussion dans la deuxième partie.

Dans « Mass Effect 3 » Ash ou Kaidan fait à nouveau partie de votre équipage. Et pas seulement cela, les deux sont un par eux-mêmes personnage jouable dans la 3ème partiec’est pourquoi vous devez absolument penser à qui vous préférez emmener en mission.

Ashley Williams l’a en tant que soldat de l’Alliance Comme un poing derrière les oreilles, peut manipuler des armes et possède toutes les compétences que vous avez en tant que «soldat». Pendant que Kaidan comme biotique a des pouvoirs spéciaux. En fin de compte, vous devriez probablement faire un peu attention à ce que vous jouez vous-même. Si, par exemple, vous vous rendez déjà sur le terrain en tant que soldat avec le commandant Shepard, la question est de savoir si ce serait bien d’avoir un soldat à ses côtés. Il en va de même pour le berger biotique (classe: expert). Ensuite, la question se pose de savoir si vous avez encore besoin d’un biotique dans l’équipe lors des affectations sur le terrain. Et la réponse est fondamentalement très simple. Non.

Ashley Williams dans « Mass Effect 3 » © BioWare

Les deux personnages sont des options de romances

Outre l’aspect ludique, il y a aussi un autre problème que vous ne devriez pas ignorer. Et c’est la question de la vôtre Romance dans Mass Effect Legendary Edition« .

Ashley Williams et Kaidan Alenko peuvent tous deux signifier une romance potentielle pour vous. Cela signifie que dans la première partie, vous pouvez établir une relation avec Kaidan avec la femelle Shepard, tandis que le mâle Shepard peut considérer Ashley comme une option de romance.

Si vous êtes subjectivement influencé par vos sentiments, vous pouvez donner la priorité à votre amour dans « Mass Effect ». Et ce serait vraiment important si vous voulez garder cette histoire d’amour jusqu’à la fin du match. Si vous voulez sortir avec Kaidan dans « Mass Effect 3 », par exemple, cela n’est logiquement possible que si vous ne l’avez pas envoyé à travers le Jourdain dans la première partie. Il en va de même pour Ashley.

Kaidan Alenko dans « Mass Effect 3 » © BioWare

Bien sûr, si vous ne voulez pas faire l’amour avec l’un ou l’autre, cet aspect n’est pas un choix et vous devriez vous concentrer davantage sur l’aspect gameplay des personnages.

Qui est la «meilleure personne»?

Si tout cela ne vous suffit pas, vous pourriez encore vous demander quelle personne l’aurait mérité le pluscontinuer à vivre. Lequel des deux est en fait le «meilleur personnage» ou la personne?

À l’exception du remarques xénophobes faites par Ashley Williams De temps en temps au cours du jeu, il y en a un dans un instant dans « Mass Effect Legendary Edition » différence crucialecomment les deux personnages réagissent.

À savoir dans la mort facultative d’Ashley et Kaidan dans « Mass Effect 3 ».

Si nous les avons pas convaincre à cause d’Udina nous devons identifier de nos propres mains le personnage particulier qui a survécu jusqu’à ce moment tirer.

Quand nous le faisons, soyez révélé Kaidan, qu’il « A protégé un homme qui ne se protège pas » pourrait, ce qui suggère une motivation respectable. Cependant, extrêmement Ashley odieux que tu espères que « La faucheuse nous envoie en enfer ».

À mon avis, BioWare intègre ici des différences extrêmes, qui semblent très nuancées et en disent beaucoup plus que ce que l’on pourrait supposer au début. Ils indiquent le caractère des personnages.

Conclusion: Qui que vous choisissiez, c’est votre choix et vous vivrez avec les conséquences dans « Mass Effect Legendary Edition ». Alors décidez-vous et profitez du reste du jeu comme bon vous semble! Quand choisiriez-vous et pourquoi?