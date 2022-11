Mass Effect révèle le mystérieux concept art de son prochain épisode

Le producteur bioware a partagé une nouvelle image du prochain opus de la franchise »Effet de masse ». Lors du N7 Day, la célébration annuelle de la populaire franchise de jeux vidéo, BioWare a remercié les fans pour leur soutien et a donné un aperçu de ce qui s’en vient dans le futur.

« Indépendamment du moment où vous nous avez rejoints, à travers quatre jeux et plus d’extensions, je peux dire avec certitude que nous sommes là-dedans grâce à vous, et chaque N7 Day en est un merveilleux rappel », a écrit le directeur du projet, Mike Gamble. Le billet se termine par une courte vidéo montrant une station spatiale en orbite autour d’une planète, dont le vaisseau principal de »Mass Effect », le SSV Normandy.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Diablo IV sortira en avril 2023 selon de nouveaux rapports

Bien que peu d’informations aient été données, cela confirmerait que BioWare travaille toujours sur »Mass Effect 4 ». Les fans ont même noté que la vidéo contient un message codé, ce qui a conduit à diverses théories sur l’intrigue du prochain jeu. La station ressemble à une technologie ancienne avancée qui rend possible le voyage interstellaire dans l’histoire du jeu.

Un cinquième volet de la franchise « Mass Effect » a été annoncé lors des Video Game Awards 2020, avec une bande-annonce montrant le retour de Liara T’Soni, compagne de l’équipe principale des jeux. Depuis lors, les détails du jeu à venir ont été rares, confirmant seulement que le jeu serait alimenté par l’Unreal Engine.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Final Fantasy XVI aura six mois d’exclusivité sur PlayStation 5

Le dernier jeu de la saga, » Mass Effect: Andromeda », a été développé avec le moteur Frostbite, apportant une série de bugs et d’erreurs qui n’ont pas ravi les fans, étant l’un des épisodes les plus controversés de la franchise. Maintenant, BioWare prévoit de sortir ce qui semble être « Mass Effect 4 », mettant en vedette le retour du protagoniste de la trilogie originale, le commandant Shepard.

En plus d’un nouveau jeu, l’éditeur de franchise Electronic Arts a révélé qu’il développait une série télévisée Mass Effect avec Amazon Studios. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de mises à jour depuis l’annonce en novembre 2021, les membres de l’équipe de Mass Effect ont exprimé leur enthousiasme pour l’adaptation.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup plus de détails sur le prochain opus de la saga, la version améliorée de la trilogie originale »Mass Effect Legendary Edition » est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.