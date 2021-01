Mass Effect: Legendary Edition semble sortir en mars

Comme nous le savons déjà, le commandant Shepard sera dans le Mass Effect: édition légendaire retour en haute résolution. En plus de Xbox One, PS 4 et PC, le remaster sera également disponible pour Xbox Series X et PlayStation 5 apparaissent avec de nouvelles textures, shaders, effets et fonctionnalités supplémentaires.

En raison de certaines listes de concessionnaires, nous sommes maintenant même un date de sortie exacte pour faire apparaître l’édition légendaire.

La date de sortie de Mass Effect: Legendary Edition a été divulguée

Comme EA n’a pas encore annoncé de date officielle, nous nous cramponnons à la paille que certains détaillants nous offrent maintenant. C’est comme ça que différents magasins l’appellent 12 mars 2021 comme date de sortie de « Mass Effect: Legendary Edition ».

Cette date n’est en aucun cas improbable, après tout elle a déjà été Printemps 2021 comme période de sortie appelé. Cela correspondrait à la date de sortie de la fuite dans ce domaine.

Étant donné que la sortie serait imminente, un rapide coup d’œil au gameplay graphiquement et techniquement pimpé serait concevable. Espérons que EA décide de partager des informations officielles avec nous bientôt.