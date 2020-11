Mass Effect Legendary Edition: Remaster of the trilogy officiellement annoncé

Part depuis plusieurs mois rumeurce développeur BioWare à un Remasterisé de la trilogie Mass Effect travaille. Maintenant, nous avons enfin la certitude. Comme l’a annoncé le patron du studio Casey Hudson dans une entrée de blog, le Mass Effect légendaire dès l’année prochaine.

Mass Effect Legendary Edition: Le remaster de la trilogie

Le commandant Shepard revient sous une forme reconditionnée pour Xbox One, PS 4, PC et avec les améliorations correspondantes pour Xbox Series X et PlayStation 5.

Qu’y a-t-il dans le remaster? L’édition légendaire vise à les faire tous Contenu de base du joueur solo et DLC de Mass Effect, ME 2 et ME 3, y compris toutes les armes, armures et packs promotionnels.

La version révisée présente les améliorations suivantes:

Nouvelles textures, shaders, modèles, effets et fonctions techniques Optimisé pour l’Ultra HD 4k Cadences d’images plus rapides



Ce faisant, il était important pour BioWare non seulement de repenser ou de réinterpréter les jeux originaux, mais également de moderniser toute l’expérience. Ainsi, non seulement les fans de longue date, mais aussi les joueurs complètement nouveaux devraient pouvoir découvrir l’ancienne trilogie sous sa meilleure forme.

Quand le remaster sort-il? Les jeux révisés devraient être en printemps à paraître l’année prochaine. La sortie est probablement entre Mars et mai 2021 colonisé.

Annonce d’une nouvelle partie Mass Effect

Cependant, les fans de la série de jeux de rôle peuvent s’attendre à deux fois plus. Parce que, comme Hudson l’a également annoncé dans le billet de blog, il existe une édition légendaire en plus de une toute nouvelle ramification Mass Effect en développement, pour lequel BioWare est déjà une première image conceptuelle publié.

Cependant, d’autres informations ne sont pas encore connues, car la nouvelle pièce serait à un stade précoce de développement.

