Mass Effect Legendary Edition présente Pluton mis à jour

dermalogica AGE Smart Dynamic Skin Recovery SPF 50 - Crème de jour en édition limitée -

Cet hydratant procure une hydratation intensive et protège la peau contre les influences internes et externes qui jouent un rôle dans le vieillissement cutané. Le produit contient une protection solaire à large spectre (spf50) pour une protection optimale contre les rayons UV du vieillissement cutané. Un peptide breveté, le soja et la glucosamine stimulent la production de collagène et améliorent la résistance de la peau.