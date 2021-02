Mass Effect: Legendary Edition pour PC: configuration système requise et espace disque

À l’attention des joueurs sur PC: les spécifications du Mass Effect: édition légendaire ont été annoncés par EA. Nous vous indiquerons la configuration système requise et la quantité d’espace de stockage dont votre PC doit disposer pour le remaster de la trilogie.

Configuration système requise pour Mass Effect: Legendary Edition

Malgré le fait qu’il s’agisse en partie de jeux vieux de 14 ans, le package complet graphiquement renouvelé exige un peu plus de performances de votre part, après tout, la trilogie devrait également 4K Ultra HD et HDR pour bien paraître sur les consoles de nouvelle génération également.

Pourtant, la plupart des PC devraient gérer le remaster, mais devraient avoir un espace de stockage car la collection est toujours trois jeux complets velours Contenu additionnel actes.

Spécifications et espace de stockage

Pour le PC « Mass Effect: Legendary Edition », les joueurs ont besoin 120 Go d’espace libre. En outre, les conditions suivantes doivent être remplies:

Exigences minimales

système opérateur Windows 10 64 bits processeur Intel Core i5 3570 ou AMD FX-8350 mémoire vive 8 Go de RAM carte graphique GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X GPU RAM: 2 Go de mémoire vidéo DirectX Version 11

Configuration recommandée

système opérateur Windows 10 64 bits processeur Intel Core i7-7700 ou AMD Ryzen 7 3700X mémoire vive 16 Go de RAM carte graphique GPU: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200, Radeon Vega 56, GPU RAM: 4 Go de mémoire vidéo DirectX Version 11

Qu’y a-t-il dans le remaster? Dans l’édition révisée sont Effet 1, Effet de masse 2 et Mass Effect 3 ensemble plus de 40 DLC y compris des extensions d’histoire, des ensembles d’armures et d’armes ainsi que des tenues alternatives. Tous les jeux ont été repensés graphiquement et ont reçu des améliorations de gameplay.

Tous les changements et différences par rapport à la trilogie originale « Mass Effect » peuvent être trouvés ici: